Quanto guadagna Giorgio Panariello: stipendio e incassi del comico

Attorno alla figura di Giorgio Panariello si segnalano molte curiosità da parte degli utenti della rete che talvolta pongono a Google domande sulla vita e lo stipendio di taluno e talaltro Vip. Non poteva essere escluso da questa frequente ricerca Giorgio Panariello, il comico toscano che da un po’ di tempo vediamo sul piccolo schermo come giudice in vari talent show.

Gli anni difficili di Giorgio Panariello

La vita di Giorgio Panariello non è stata molto facile: abbandonato dalla madre poco dopo il parto ai nonni che se ne sono presi cura, Panariello ha svolto diversi lavori durante la sua giovinezza, non disdegnando mai quella dell’intrattenimento, soprattutto comico, imitando vari personaggi come Renato Zero. Animando le nottate estive toscane, Panariello fece la conoscenza sin da giovane di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Fino a quasi 40 anni viveva alla giornata, facendo lavoretti e sognando di sbarcare il lunario, cosa che poi effettivamente avvenne. Un evento tragico segnò la sua vita: la scomparsa del fratello minore per colpa della dipendenza da eroina.

Giorgio Panariello al cinema e in tv

Panariello insegue il successo e lo ottiene, privilegiando dapprima il teatro, poi la televisione e portando sul piccolo schermo le sue maschere, che poi trascinerà anche sul grande schermo con il film Bagnomaria (1999) che conquistò il box office con 4 milioni di euro. Recitò anche nel film di Pieraccioni “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e in “Notte prima degli esami – Oggi” di Fausto Brizzi.

Ultimamente lo abbiamo visto in giudice in Amici Speciali di Maria De Filippi, mentre nel 2018 aveva ricoperto lo stesso ruolo nel programma Tale e Quale Show. Con Pieraccioni e Conti ha fatto di recente uno show andato in onda su Rai 1, mentre tra le sue conduzioni più famose ricordiamo Torno Sabato, in onda su Rai 1 nei primi anni Duemila, e soprattutto il Festival di Sanremo, da lui condotto nel 2006.

Quanto guadagna Giorgio Panariello

In merito al suo stipendio è ormai noto il compenso percepito per l’edizione sanremese di cui è stato direttore artistico, essendo stato (assieme a Michelle Hunziker e Paolo Bonolis) tra i conduttori più pagati nella storia del festival, con un cachet di ben 1 milione di euro, come riportato da diversi media.

Non siamo invece a conoscenza di ulteriori compensi percepiti e dello stipendio preso come giudice in Amici Speciali e negli altri programmi in cui ha partecipato negli ultimi anni. Certamente la sua storia è una di quelle da prendere ad esempio per chi nasce partendo da zero, ma ha il sogno di arrivare in alto.

