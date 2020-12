Condividi su

NoiPa cedolino giugno 2020: data accredito e come vedere il pdf online

NoiPa cedolino giugno: arrivati alla fine del mese di maggio, gli assistiti dall’amministrazione si domandano quali sono le date di accredito dei pagamento per il mese prossimo e quando è possibile visualizzare l’importo stipendiale nel cedolino in pdf. Lo stipendio del mese di giugno è infatti visualizzabile in anticipo da parte dei dipendenti pubblici amministrati da NoiPa, anche se poi le date di accredito pagamento sono verso la fine del mese.

NoiPa cedolino giugno 2020: date accredito pagamento

Il calendario dei pagamenti gestiti da NoiPa segue sempre le stesse scadenze, che possono essere anticipate di qualche giorno se quello predetto cade nel weekend o in un giorno festivo. Ad esempio, nel mese di maggio, essendo il 23 un sabato, l’accredito è stato anticipato a venerdì 22. E a giugno? Tutto regolare. Gli insegnanti e il personale Ata della scuola, infatti, riceveranno l’accredito dello stipendio martedì 23 giugno. Tre giorni dopo, venerdì 26 giugno, sarà il turno del comparto sanitario di ricevere l’accredito. Infine i supplenti brevi e saltuari e i vigili del fuoco riceveranno il pagamento entro 10 giorni dalla data dell’emissione speciale, che avviene il 18 di ogni mese, quindi dovrebbero ricevere il loro stipendio entro il 29 giugno.

NoiPa cedolino giugno: come vedere il pdf online

Può essere utile riepilogare come visualizzare il pdf del cedolino NoiPa di giugno online, con la breve procedura guidata che seguirà.

L’importo dello stipendio sarà visualizzabile nell’area riservata NoiPa. Per accedervi bisognerà effettuare il login sul portale e quindi selezionare l’opzione Self Service e quindi Consultazione Pagamenti. A questo punto sarà necessario inserire il mese di riferimento, in questo caso giugno 2020, ma si possono visualizzare anche i cedolini in archivio, tra cui quello di maggio.

Per scaricare il cedolino, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, bisognerà recarsi nella sezione Stipendiale e quindi selezionare l’opzione Pagamenti dell’applicazione. Se disponibile sarà possibile scaricare il cedolino in pdf del mese di riferimento comprendente l’importo dello stipendio.

