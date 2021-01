Condividi su

Quanto guadagna Mark Zuckerberg: stipendio e patrimonio del miliardario

Nonostante la giovane età, l’inventore di Facebook Mark Zuckerberg compare ormai da un decennio nei primi posti delle classifiche sugli uomini più ricchi e influenti al mondo.

Mark Zuckerberg: il primo miliardo a soli 20 anni

Mark Zuckerberg, nato 36 anni fa (classe 1984) in una cittadina dello stato di New York, è noto principalmente per aver creato Facebook, il più noto social network del mondo, quando era solo uno studente dell’Università di Harvard. L’esordio di Facebook risale al 2004, all’epoca era una sorta di annuario interattivo che in breve tempo, però, assunse un ruolo importante nella vita sociale del campus. Il suo scopo era quello di permettere agli studenti di rintracciarsi e quindi mettersi in contatto tra loro. I confini della piattaforma non ci misero molto ad allargarsi ad altre importanti Università: nel 2010 gli iscritti al social erano diventati 500 milioni, due anni dopo gli utenti avevano raggiunto quota un miliardo. Dal canto suo, Zuckerberg già dal 2007, aveva appena 23 anni, poteva contare su un conto in banca da un miliardo di dollari.

Patrimonio aumentato dopo l’emergenza coronavirus

Secondo l’ultima classifica degli uomini più ricchi del pianeta redatta da Forbes, Mark Zuckerberg è il quarto uomo più ricco al mondo. Se in cima all’elenco ci sono Jeff Bezos, seguito da Bill Gates e Bernard Arnault, tutti sopra i 100 miliardi di patrimonio, secondo l’autorevole rivista americana, il Presidente della Facebook Inc. rimarrebbe fuori dal podio con circa 83 miliardi di dollari. Secondo un’altra classifica, quella di Bloomberg, il suo patrimonio si attesterebbe poco sopra gli 80 miliardi. Da considerare a questo punto che, dopo l’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown imposto un po’ in tutto il mondo, il suo patrimonio risulta aumentato di almeno 25 miliardi (è andata meglio solo a Jeff Bezos, proprietario di Amazon, che di miliardi nello stesso periodo ne avrebbe guadagnati circa 35 in più). Detto ciò, il suo stipendio da amministratore delegato dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 miliardi di euro ogni anno.

