Chi ha detto che le cotolette di melanzane al forno non sono buone come quelle fritte? Bastano pochi ingredienti e pochi minuti per realizzare un piatto delizioso. Possono essere usate come contorno o come piatto unico, a voi la scelta.

Ingredienti:

2 melanzane grandi

5 uova

220g pangrattato

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Iniziamo la preparazione delle cotolette di melanzane al forno: lavate le melanzane, asciugatele e tagliatele a fettine spesse poco più di un centimetro, poi mettetele in uno scolapasta con il sale fino, copritele con un piatto capovolto e sopra mettete un peso. Lasciatele riposare per circa un’ora in modo che possano tirare fuori l’acqua. Nel frattempo potete preparare la carta forno spennellata con l’olio sulla leccarda e un piatto con le uova, il sale e il parmigiano. Mentre in un altro piatto mettete il pangrattato. Poi levate il peso dalle melanzane, strizzatele ed asciugatele in un canovaccio. Preriscaldate il forno a 200° statico e iniziate la preparazione delle cotolette.

Passate le melanzane prima nell’uovo e poi, dopo aver fatto sgocciolare l’eccesso, passatele nel pangrattato. Una volta rimosso anche il pangrattato in eccesso, ripassate nell’uovo e poi nuovamente nel pangrattato, sempre cercando di eliminare l’eccesso. Dopo aver impanato due volte le melanzane quindi disponetele sulla leccarda e quando tutte le cotolette di melanzane saranno impanate e disposte sulla carta forno, aggiungete un po’ di olio sopra e infornate. Fate cuocere per 7-8 minuti a forno statico a temperatura 200 °, poi girate tutte le melanzane e fate cuocere per altri 8-10 minuti.

Quando le melanzane saranno ben dorate non rimane che spegnere il forno e servire le cotolette di melanzane ancora calde. Buon appetito e alla prossima ricetta.