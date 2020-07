Condividi su

Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a giugno 2020

Una panoramica sulle più interessanti offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone. Ecco i pacchetti offerti che includono minuti per le chiamate e Giga di navigazione internet per questo mese, giugno 2020. Daremo anche un’occhiata ad alcune offerte pensate per chi sta cambiando operatore. Ecco le promozioni di giugno 2020 offerte dagli operatori telefonici.

Offerte mobile Tim giugno 2020

Iniziamo la panoramica con Tim con le offerte dedicate al 5G. Di seguito l’elenco:

Tim Advance 4.5G : minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso, 40 Giga (fino a 700 Mbps). Prezzo: 19,99 euro al mese.

: minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso, 40 Giga (fino a 700 Mbps). Prezzo: 19,99 euro al mese. Tim Advance 5G : minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso, 50 Giga (fino a 2 Gbps). Prezzo: 29,99 euro al mese.

: minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso, 50 Giga (fino a 2 Gbps). Prezzo: 29,99 euro al mese. Tim Advance 5G Unlimited: minuti e sms illimitati, roaming Ue incluso + extra Ue 3 GB, 250 minuti verso l’estero, Giga illimitati (fino a 2 Gbps). Costo: 39,99 euro al mese.

Per chi arriva a Tim da operatori virtuali (tranne Kena, Ho, Very Mobile e Lycamobile) e Iliad c’è l’offerta Tim Supreme New, dal prezzo accattivante. Il pacchetto offre minuti illimitati e 50 GB di traffico dati. Il costo è di soli 5,99 euro mensili che possono diventare 7,99 euro mensili se si sceglie l’opzione Star 20 GB, che permette di avere 20 Giga in più.

Offerte mobile Vodafone giugno 2020

Ampia come di consueto la gamma di offerte Vodafone, in particolar modo i pacchetti dedicati al 5G. Eccoli di seguito:

Infinito : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati (velocità fino a 2Mbps), 1000 minuti extra Ue, Roaming extra Ue 1 Giga + 200 minuti. Costo: 26,99 euro al mese.

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati (velocità fino a 2Mbps), 1000 minuti extra Ue, Roaming extra Ue 1 Giga + 200 minuti. Costo: 26,99 euro al mese. Infinito Gold Edition : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati (velocità fino a 10 Mbps), 1000 minuti extra Ue, roaming extra Ue 2 Giga + 300 minuti. Prezzo: 29,99 euro al mese.

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati (velocità fino a 10 Mbps), 1000 minuti extra Ue, roaming extra Ue 2 Giga + 300 minuti. Prezzo: 29,99 euro al mese. Infinito Black Edition: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati (velocità massima), 1000 minuti extra Ue, roaming extra Ue 5 Giga + 500 minuti. Prezzo: 39,99 euro al mese.

Tra le offerte base, invece, spicca RED Unlimited Smart. Il pacchetto prevede minuti (anche verso Ue) e sms illimitati e 40 Giga di traffico internet al costo di 18,99 euro al mese.

Trasferimento credito telefonico tra sim: come si fa e quando?

Offerte mobile Windtre giugno 2020

Concludiamo questa panoramica sulle offerte mobile con i pacchetti proposti da Windtre per giugno 2020.

Unlimited : offerta 5G Ready, Giga illimitati alla massima velocità, navigazione internet illimitata. Prezzo: 29,99 euro al mese.

: offerta 5G Ready, Giga illimitati alla massima velocità, navigazione internet illimitata. Prezzo: 29,99 euro al mese. Xlarge : 60 Giga alla massima velocità. Costo: 16,99 euro al mese.

: 60 Giga alla massima velocità. Costo: 16,99 euro al mese. Large : 40 Giga alla massima velocità. Prezzo: 14,99 euro al mese.

: 40 Giga alla massima velocità. Prezzo: 14,99 euro al mese. Medium: 20 Giga alla massima velocità. Prezzo: 12,99 euro al mese.

