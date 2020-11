Condividi su

Offerte internet casa giugno 2020: fibra, adsl e telefono

Offerte internet casa giugno 2020: anche per questo mese gli operatori propongono interessanti piani tariffari per fibra, adsl e telefono. Ecco una selezione dei piani più convenienti a giugno 2020.

Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a giugno 2020

Offerte internet casa giugno 2020: i piani di Tim

Offerte internet casa giugno 2020 – Anche per questo mese Tim propone ai propri clienti i piani tariffari Tim Super Fibra, Tim Super Mega e Tim Super Adsl. Il primo è rivolto ai clienti con Fibra Ottica Ftth (Fiber to the Home) e consente di navigare con una velocità fino a 1 Giga in download e fino a 100 Mega in upload, invece, il secondo è per i clienti con Fibra Ottica Fttc (Fiber to the Cabinet) o Ftte (Fiber to the Exchange) e consente di navigare ad una velocità fino a 200 Mega in download e fino a 20 Mega in upload o di 100 Mega in download e di 20 Mega in upload, infine, il terzo è riservato ai clienti che possono contare solo su tecnologia Adsl (velocità fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload).

Tutte e tre le offerte hanno un costo di 29,90 euro al mese per i primi 4 anni e a 24,90 euro al mese a partire dal quinto, inoltre, non prevedono alcun costo per l’attivazione e per l’installazione del Modem. Se si sceglie di sottoscriverli online sono incluse telefonate gratis verso tutti, lo streaming di Tim Vision e 6 mesi di abbonamento a Disney Plus.

Offerte Amazon: i migliori prodotti della tecnologia in sconto

I piani di Fastweb, WindTre e Vodafone

Offerte internet casa giugno 2020 – La tripartizione dei piani tariffari – in base alla tecnologia a disposizione: Fibra super-veloce, Fibra e Adsl – si ritrova anche nelle offerte di Fastweb. L’operatore le propone tutte al costo di 29,95 euro al mese con attivazione e installazione modem gratuite, oltre a chiamate verso tutti e senza limiti, in più, si offre l’accesso ai numerosi hotspot Wi-fi sparsi sul territorio nazionale e 12 mesi di abbonamento al servizio Live Gold di Xbox.

I piani tariffari per la Fibra e l’Adsl proposti da WindTre, sempre con attivazione, installazione e chiamate senza limiti incluse, hanno un costo di 26,98 euro al mese. Resta da segnalare anche il piano Unlimited di Vodafone che permette di attivare la fibra o l’Adsl dell’operatore britannico, con attivazione e chiamate senza limiti incluse, al costo di 20 euro al mese (si paga 48 euro l’installazione del modem).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it