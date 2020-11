Condividi su

Assunzioni Poste Italiane giugno 2020: posti con diploma e laurea

Non cambia molto rispetto allo scorso mese di maggio il quadro delle figure ricercate da Poste Italiane. Andremo quindi a riepilogare i ruoli richiesti dal Gruppo anche per il mese di giugno, specificando i titoli di studio richiesti tra i requisiti e ovviamente la sede e il luogo di lavoro. Ecco come si profila la campagna assunzioni di Poste Italiane nel mese di giugno 2020.

Assunzioni Poste Italiane giugno 2020: cercasi figure di front end

Nella Provincia autonoma di Bolzano Poste cerca figure di front end da inserire presso gli uffici postali. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di conversione a contratto a tempo indeterminato. La figura si occuperò di promuovere e vendere prodotti e servizi di competenza, garantendo l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, informando i clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Tra i requisiti è richiesto il possesso del diploma di scuola superiore e del patentino di bilinguismo. Per accedere alla selezione, oltre al patentino di bilinguismo, bisognerà allegare anche copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

Poste Italiane cerca consulenti finanziari e commerciali

Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche per svolgere attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane. La ricerca è valida su tutto il territorio nazionale. Il consulente si occuperà di assicurare le attività di promozione, vendita diretta dei servizi e sviluppo del bacino di clientela. Richiesto il possesso della laurea magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con voto finale non inferiore a 102/110. Tra le conoscenze professionali è richiesta la capacità di pianificazione e organizzazione, nonché la capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e negoziazione e infine una ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Il contratto offerto è quello di apprendistato della durata massima di 3 anni che comprende specifica formazione.

Portalettere cercasi in tutta Italia

Richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima conseguita 70/100 o diploma di laurea, anche trimestrale, con voto minimo conseguito 102/110. Richiesto anche il possesso della patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. Solamente per chi risiede nella provincia autonoma di Bolzano è richiesto il possesso del patentino di bilinguismo. Infine, richiesto anche il certificato di idoneità generica al lavoro rilasciato da USL/ASL di appartenenza. I candidati selezionati riceveranno un contratto a tempo determinato.

Giovani laureati per stage a Roma

Infine, Poste Italiane cerca giovani e brillanti laureati magistrali in discipline economiche e STEM con votazione conseguita di almeno 102/110. Il candidato dovrà essere curioso e avere voglia di mettersi alla prova ed è dotato di buona propensione al cambiamento, all’innovazione e al digitale. La ricerca è sul territorio di Roma.

