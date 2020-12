Se non ti va mai di cucinare il pesce perchè pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo, non ne farai più a meno.

Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini

Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione.

Ingredienti

4 filetti di tonno fresco da 200 g

500 g di pomodorini in scatola

2 acciughe sott’olio

2-3 capperi sotto sale

1 cipolla media

20 olive Spagnole o di Gaeta

1 spicchio d’aglio

3-4 cucchiai di olio evo

1/2 bicchiere di vino bianco

Sale fino q.b.

1 ciuffo di prezzemolo

Per preparare il tonno in padella con cipolle, olive e pomodorini iniziamo lavando il tonno con l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di tonno, fateli sgocciolare e asciugateli con la carta assorbente da cucina. Poi in una padella capiente mettete un filo d’olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, le acciughe e i capperi, schiacciateli e fateli sciogliere nell’olio. Una volta che l’olio si è riscaldato, potete togliere l’aglio –per evitare di bruciarlo – e mettere i tranci di tonno. Alzate la fiamma e fate cuocere i tranci circa 1 minuto per ogni lato, poi toglieteli e metteteli da parte.

A questo punto possiamo procedere con la preparazione del soffritto e dei pomodorini. Tagliate la cipolla, finemente, e fatela rosolare in padella –la stessa che avete usato per scottare il tonno – sfumate con il vino bianco e fate evaporare l’eccesso di alcool per circa due o tre minuti a fiamma alta. Poi aggiungete le olive, i pomodorini in scatola e abbassate la fiamma per far cuocere il tutto circa una decina di minuti. Dopo dieci minuti aggiungete i tranci di tonno e fate cuocere a fiamma alta circa due minuti per lato, poi spegnete e il piatto sarà pronto.

Non rimane che gustarsi un buonissimo tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini, pronto davvero in pochissimi minuti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.