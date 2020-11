Condividi su

Serie tv Amazon Prime giugno 2020: trame principali e quali vedere

Dopo aver visto in una panoramica generale le serie tv in uscita a giugno 2020 (potete leggere questo articolo per saperne di più), entriamo più nel dettaglio delle piattaforme streaming e scopriamo le serie in uscita questo mese (qui le uscite previste su Netflix), riepilogandone sinteticamente la trama ed elencandole in ordine cronologico in base alla data di uscita. Ecco le migliori serie tv in uscita su Amazon Prime Video a giugno 2020.

Serie tv Amazon Prime Video giugno 2020: le serie tv già uscite, da Future Man a Criminal Mind: Beyond Borders

Il 1° giugno è uscita la terza stagione di Future Man, la serie tv prodotta da (quel) Seth Rogen ed Evan Goldberg, che segue la storia di un ragazzo normale dalla vita normale, che però soffre di insonnia, il che gli permette di finire un videogioco che mai nessuno è riuscito a finire prima. Questo gli cambierà la vita in modo a dir poco fantascientifico.

Nella stessa data ci sarà anche il rilascio delle prime due stagioni di Criminal Minds: Beyond Borders, lo spin-off di Criminal Minds incentrato su una squadra di profiler dell’FBI che lavora a livello internazionale per ritrovare cittadini statunitensi spariti o uccisi fuori dai propri confini.

Amazon Prime Video: le serie tv in uscita a giugno 2020

Venerdì 5 giugno 2020 uscirà una serie molto attesa, El Presidente, incentrata sullo scandalo Fifa Gate del 2015. 8 episodi che seguono la storia di Segio Jadue, presidente di una piccola squadra cilena, personaggio chiave per la scoperta di uno scandalo calcistico.

Bisognerà attendere il 15 giugno per vedere la prima stagione di Dispatches from Elsewhere, serie tv in cui un gioco di società accomuna 4 sconosciuti, ciascun con un particolare problema personale da risolvere e con una specifica personalità.

Domenica 21 giugno toccherà alle stagioni 3 e 4 della serie tv The Magicians, la storia di un ragazzo che viene ammesso in un college dove si insegnano le arti magiche.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it