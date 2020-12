Condividi su

Miglior smartphone giugno 2020: classifica per fasce e prezzi

Se state cercando il miglior smartphone di giugno 2020 saprete sicuramente che non esiste. Nel senso che esistono diversi smartphone che possono essere definiti come migliori, in base alla fascia di prezzo alla quale viene commercializzato e al range tecnico. Ovviamente non tutti possono permettersi di acquistare uno smartphone che costa oltre 1.000 euro e c’è chi invece non si accontenta di un device che costa solo 100 euro. Per questo motivo andremo a vedere qual è il miglior smartphone di giugno 2020 considerando 3 modelli per fascia di prezzo.

Miglior smartphone economico giugno 2020

Tra gli ultimi smartphone low-cost arrivati sul mercato spicca lo Huawei Y5P. Si tratta di uno smartphone Android che presenta un display da 5,4 pollici con risoluzione 1440×720 pixel. Il comparto fotografico presenta un sensore principale da 8 megapixel con risoluzione Full HD. Spesso solo 8,4 millimetri, il dispositivo presenta la tecnologia di riconoscimento facciale e la mappatura del viso per lo sblocco. Interessante, per la fascia di prezzo, la batteria con capacità da 3020 mAh. Il costo si aggira attorno ai 100 euro.

Alzando un po’ l’asticella, passiamo in rassegna il RedMi Note 8T, altro smartphone Android con display da 6,3 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel. Nel comparto connettività non manca nulla, mentre molto interessante risulta la fotocamera principale da 48 megapixel. Per il prezzo, a seconda dello store, si possono spendere anche meno di 200 euro.

Chiudiamo questa breve panoramica sugli smaprthone sotto i 300 euro che si possono acquistare a giugno con il Samsung Galaxy A41, ottimo soprattutto sotto l’aspetto fotografico, vista la tripla fotocamera (48+8+5 megapixel), mentre sul fronte troviamo un ottimo sensore da 25 megapixel, ideale per i selfie. Disponibile in diversi colori, si può acquistare attorno ai 249-299 euro.

Miglior smartphone fascia media giugno 2020

Passiamo ora agli smartphone che costano oltre 300 euro, a cominciare dallo Xiaomi Mi9, molto apprezzato dagli utenti. Ci troviamo di fronte a un dispositivo che è stato top di gamma lo scorso anno e che nel 2020 è retrocesso inevitabilmente a fascia media, ma senza deludere. Dotato di un display da 6,4 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, presenta un comparto connettività al completo e un settore fotografico interessante dominato dal sensore da 48 megapixel. Di buon livello il design, anche grazie allo spessore di 7,6 millimetri. Si può acquistare attorno ai 300 euro.

Alziamo ancora l’asticella per arrivare al Realme X3 Superzoom, equipaggiato con processore Snapdragon 855+, dotato di display da 6,6 pollici con risoluzione 2400×1800 pixel. Si tratta di uno smartphone 5G il cui aspetto chiave fondamentale è rappresentato dal comparto fotografico, come si può intuire dal nome, visto il sensore principale da 64 megapixel che consente di scattare foto con risoluzione 9238×6928 pixel. Spesso 8,9 millimetri, lo smartphone può essere acquistato attorno ai 500 euro.

Nella stessa fascia di prezzo troviamo l’iPhone SE 2020, disponibile anche negli store di alcuni operatori telefonici, che presenta un display da 4,7 pollici con risoluzione 1334×750 pixel, comparto connettività completo di tutto, spessore di 7,3 millimetri per abbellire il design, fotocamera principale da 12 megapixel. Equipaggiato da 3 GB di RAM e da diversi tagli da memoria, la batteria da 1821 mAh fa il suo lavoro.

Miglior smartphone giugno 2020 fascia alta

Veniamo infine ai migliori smartphone che costano oltre 600 euro e che possono essere considerati a ragione i top di gamma del momento. Iniziamo dallo Xiaomi Mi 10 Pro, che presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Eccellente il design 3D curvo, mentre il processore Snapdragon 865 coadiuvato da 8 GB di RAM fa il suo ottimo lavoro. Connettività 5G disponibile, mentre il comparto fotografico si avvale di 4 sensori, tra cui quello da 108 megapixel. La batteria da 4500 mAh garantisce una buona autonomia. Acquistabile a 999 euro.

L’attuale top di gamma sudcoreano corrisponde al nome di Samsung Galaxy S20+, che presenta un display da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, equipaggiato con processore Exynos 990 e taglio RAM da 8/12 GB. Buono il comparto fotografico, formato da 3 sensori posteriori (64+12+12 megapixel), mentre la batteria da 4500 mAh presenta la funzione di ricarica rapida a 25W. Ovviamente stiamo parlando di un dispositivo 5G. Acquistabile a poco più di 1.000 euro.

Chiudiamo questo articolo puntando l’occhio su iPhone 11 Pro, che presenta un display a 5,8 pollici con risoluzione 2436×1125 pixel, comparto fotografico guidato da un sensore da 12 megapixel che scatta foto con risoluzione 4000×3000 pixel. Speso solo 8,1 mm, l’iPhone 11 Pro risulta molto buono sotto l’aspetto della connettività. Anche il prezzo di questo dispositivo supera i 1.000 euro, ma attualmente è acquistabile in offerta a 999 euro.

