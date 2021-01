Condividi su

Pasta verza e salsiccia

La pasta è buona sempre, ma questa con verza e salsiccia è veramente deliziosa. Una ricetta facile e veloce per un piatto gustoso, da fare sia in famiglia che per le cene con gli amici. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

320 g di penne rigate o rigatoni

1 verza piccola o 1/2 medio grande

2 salsicce grandi

1 cipolla piccola o 1/2 grande

3 cucchiai di olio evo

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante (Facoltativo)

Iniziamo la preparazione della pasta con verza e salsiccia, lavando e pulendo la verza. Una volta che avrete pulito le foglie della verza, tagliatele e poi sbollentatele in una pentola piena di acqua. Fate cuocere circa 5-6 minuti, da quando l’acqua comincia a bollire e poi scolate le foglie di verza. Intanto in una padella prepariamo il soffritto, iniziamo sbriciolando la salsiccia con un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva, e lasciate cuocere a fiamma alta per 4-5 minuti, poi aggiungete la cipolla e continuate a far cuocere per altri 4-5 minuti.

Una volta che la verza sarà cotta, aggiungetela in padella con la cipolla e la salsiccia, con due cucchiai di acqua di cottura della verza e fate insaporire per il tempo in cui la pasta si cuocerà. Quando l’acqua, consiglio di usare la stessa dove avete cotto la verza, arriva nuovamente a bollore aggiungete il sale e la pasta. Qualche minuto prima del tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate la pasta per ripassarla in padella insieme al condimento, se è necessario aggiungete ancora acqua di cottura. Una volta che la pasta sarà amalgamata e insaporita, spegnete la fiamma e servitela nei piatti.

A questo punto tutto è pronto per gustare la deliziosa pasta con verza e salsiccia, buon appetito. Ci vediamo alla prossima ricetta.