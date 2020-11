Condividi su

Quanto guadagna Benedetta Rossi: stipendio e patrimonio food blogger

Quando una persona diventa popolare, la curiosità dei suoi fan si muove principalmente attorno a due cose: l’amore e le sue relazioni sentimentali (fidanzato, fidanzata, moglie, marito) e i soldi (stipendio, patrimonio, quanto guadagna). E così è stato anche per Benedetta Rossi, food blogger che gestisce il sito fattoincasadabenedetta.it e che ha moltissimi seguaci sui social network, in primis Facebook e Instagram. Quanto guadagna Benedetta Rossi? Andiamo a scoprirlo, anche se, lo diciamo subito, non possiamo fornire numeri certi, bensì vedere da dove si alimenta il suo patrimonio che comunque lei ha definito normale.

Quanto guadagna Benedetta Rossi e da dove provengono le entrate

Benedetta Rossi in un’intervista rilasciata a Gambero Rosso, mantenendo il suo stile semplice, genuino e spontaneo ha dato risposte anche relativamente ai suoi guadagni. “Come ben sapete Facebook e Instagram non pagano, qualcosa ci arriva dal sito (principalmente per via dei banner) e il restante dal canale YouTube”. La food blogger non snocciola numeri e quandole sono stati chiesti, lei ha risposto: “Si tratta di uno stipendio normale”.

Quanto guadagna Giorgio Panariello: stipendio e incassi del comico

Non partecipando a eventi, i guadagni di Benedetta Rossi le arrivano dagli annunci pubblicitari pubblicati sul suo sito. Sito che ha un importantissimo seguito, nonché dalle visualizzazioni dei suoi video postati su YouTube, dove conta 2,11 milioni di iscritti, che raccolgono centinaia di migliaia di visualizzazioni (ma alcuni video superano anche il milione). Con 3 milioni di followers su Instagram e oltre 6 milioni di seguaci su Facebook, due social che però le consentono solo di aumentare la visibilità, gli altri proventi della Rossi arrivano dalla collaborazione con gli sponsor (nell’intervista ha parlato di una grande collaborazione con Electrolux) e dall’agriturismo nelle Marche che conduce assieme al marito.

A tutto questo si aggiungono poi i guadagni derivanti dalle vendite dei suoi libri pubblicati su Amazon (oltre 500 mila copie vendute già) e dal programma televisivo Fatto in casa per voi, in onda su FoodNetwork.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it