Condividi su

Fusilli con crema di ceci, funghi porcini e pancetta croccante

I fusilli con crema di ceci, funghi porcini e pancetta croccante sono un piatto veramente gustoso e saporito. Dovete assolutamente provarli, magari per un pranzo della domenica o una ricorrenza in famiglia. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

500 g di fusilli freschi (o 320 g di pasta secca)

300 g di ceci precotti – peso netto (o 300g di ceci secchi)

40 g di funghi porcini secchi

100 g di pancetta affumicata a cubetti

1 spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

Sale fino q.b.

3 cucchiai di olio evo

3-4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

Peperoncino piccante (facoltativo)

La preparazione

Se utilizzate i funghi porcini secchi ricordate di iniziare la preparazione, dei fusilli con crema di ceci, funghi porcini e pancetta croccante, mettendo in acqua i funghi. Solitamente per 20g di funghi secchi si utilizza 1 litro di acqua e i funghi andrebbero tenuti in acqua per circa due ore, poi sciacquati con acqua fredda e strizzati. Se utilizzate funghi porcini freschi o surgelati potete saltare questo passaggio.

Sicuramente per preparare i fusilli con crema di ceci, funghi porcini e pancetta croccante è necessario portare sul fuoco una pentola con l’acqua, dove cuocere la pasta. Intanto che l’acqua arrivi ad ebollizione, mettete a soffriggere in padella due spicchi di aglio, una volta che si sarà dorato toglietelo e aggiungete i funghi porcini. Lasciateli cuocere per una decina di minuti a fiamma dolce. Prendete un’altra padella in cui mettere a rosolare aglio e rosmarino, per poi aggiungere i ceci, un bicchiere di acqua e fate cuocere per circa 15 minuti. In una padella piccola, mettete un cucchiaio di olio evo e fate abbrustolire la pancetta fino a che non diventerà croccante.

Una volta che i ceci saranno cotti, passateli con il minipimer fino ad ottenere una crema. Quando la crema sarà pronta riportatela in padella, aggiungete i funghi e regolate il sale. Nel frattempo mettete la pasta a cuocere e scolatela al dente per ripassarla in padella insieme al condimento. Poi aggiungete parmigiano e peperoncino, se lo gradite e la pasta è pronta per essere servita.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it