Le scaloppine di maiale al vino sono un secondo eccellente. Potete prepararle per un pranzo o una cena in famiglia, ma anche per eventi speciali.

Condividi su

Scaloppine di maiale al vino bianco

Le scaloppine di maiale al vino sono un secondo eccellente. Potete prepararle per un pranzo o una cena in famiglia, ma anche per eventi speciali. Sono semplici e veloci da preparare, vediamo insieme la ricetta.

Scaloppine di maiale al vino bianco

Ingredienti

12 fettine di carne di maiale (fettine di lonza)

1 bicchiere di vino bianco secco

200 g di farina 00

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

4-5 cucchiai di olio evo

Per preparare le scaloppine di maiale al vino iniziamo battendo la carne con il batticarne, se necessario tagliate il grasso in eccesso e poi passate le fettine nella farina, su entrambi i lati, eliminando sempre l’eccesso di farina.

Scaloppine di pollo alla birra

A questo punto mettete in una padella, abbastanza capiente, un filo di olio extravergine di oliva e fatelo scaldare. Quando sarà caldo aggiungete le scaloppine. Fate cuocere qualche minuto, poi alzate la fiamma e sfumate con del vino bianco. Lasciate evaporare l’alcool in eccesso e infine coprire con il coperchio e lasciate cuocere per qualche altro minuto.

Una volta che le scaloppine saranno cotte al punto giusto, spegnete la fiamma e distribuite nei piatti, vedrete che delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it