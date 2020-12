Il timballo di riso è un primo piatto veramente ricco e saporito, utile per il pranzo della domenica quando si sta in famiglia

Condividi su

Timballo di riso con le melanzane

Il timballo di riso è un primo piatto veramente ricco e saporito, utile per il pranzo della domenica quando si sta in famiglia ma anche al mare per una cena in compagnia o per qualche evento speciale da festeggiare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

600 g di riso

350 g di scamorza affumicata

3-4 uova

120 g di parmigiano reggiano grattugiato

1.2 lt di salsa di pomodoro

2 melanzane grosse

Sale fino q.b.

Olio per friggere

Olio evo q.b.

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

1 spicchio d’aglio

Per preparare il timballo di riso con le melanzane per prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere il riso non appena l’acqua arriverà ad ebollizione. Intanto laviamo e puliamo le melanzane e per poi tagliarle a pezzetti abbastanza piccoli. Una volta che tutte le melanzane saranno tagliate potete friggerle in abbondante olio in padella, quando saranno dorate toglietele con una schiumarola ed eliminate l’eccesso di olio della frittura.

A questo punto mettete in un tegame dell’olio extravergine di oliva, l’aglio e la salsa di pomodoro e lasciate cuocere il tempo necessario. Intanto mettete un pentolino con l’acqua sul fuoco, aggiungete un cucchiaio di aceto di vino bianco e mettete le uova per circa 5-9 minuti. Poi tagliate la scamorza a cubetti e quando le uova sode saranno cotte passatele sotto l’acqua fredda e poi sgusciatele.

Ormai l’acqua per il riso dovrebbe essere arrivata ad ebollizione, quindi mettete il sale, il riso e fate cuocere qualche minuto in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, poi scolatelo bene.

A questo punto tutti gli ingredienti per il timballo di riso sono pronti, non rimane che metterli insieme: mettete in una teglia da forno due cucchiai di salsa, poi aggiungete il riso, le melanzane e le uova e mescolate bene. Mettete altra salsa di pomodoro, il parmigiano e la mozzarella e continuate a mescolare bene. Quando vi sembrerà che il riso sia ben condito e amalgamato infornate nel forno statico preriscaldato per 30 minuti a 180°.