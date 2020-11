Condividi su

Zucchine in padella, con pomodoro e scamorza

La ricetta delle zucchine in padella con pomodoro e scamorza è rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all’occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

3 zucchine grandi

180 g di scamorza

50 g di parmigiano grattugiato

3 cucchiai di pangrattato

450 g di pomodorini in scatola

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

2 spicchietti d’aglio

Per preparare le zucchine in padella con pomodoro e scamorza iniziamo lavando e tagliando le zucchine a cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la scamorza, più o meno delle stesse dimensioni delle zucchine (se utilizzate la mozzarella fresca dopo averla tagliata aspettate che esca il latte).

Mettete una padella, abbastanza capiente, con un filo di olio extravergine e l’aglio a soffriggere. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete le zucchine, mescolate bene e lasciate cuocere a fiamma media. Quando le zucchine saranno cotte, toglietele e mettetele in uno scolapasta per eliminare l’olio in eccesso, altrimenti quando andrete ad unire tutti gli ingredienti per le zucchine in padella questo vi creerà problemi.

Nella stessa padella invece, aggiungete uno spicchio di aglio e il pomodoro in scatola con la sua stessa salsa. Mescolate, aggiungete il sale e fate cuocere per una decina di minuti. Le zucchine in padella con pomodoro e scamorza sono quasi pronte, qualche ultimo passaggio e potrete gustarle.

Dopo dieci minuti, aggiungete il pangrattato, mescolate e poi aggiungete anche le zucchine (che intanto avranno perso l’eccesso di olio della cottura). Fate cuocere il tutto per un paio di minuti e poi spegnete la fiamma, aggiungete il parmigiano e la scamorza, mescolando bene il tutto. A questo punto le zucchine in padella con pomodoro e scamorza saranno pronte per essere servite.

Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.