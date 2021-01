Condividi su

Pasta broccoli e patate

La pasta broccoli e patate è un primo dal sapore delicato e gustoso. La preparazione è veloce e sicuramente accontenterà anche i palati dei più piccoli. Un primo comodo per pranzi o cene rapide sia in estate che in inverno. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

500 gr. di pasta fresca

500 gr. di broccoli (il peso va preso dopo aver pulito i broccoli)

250 gr. di patate

100 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante macinato

Per preparare la pasta broccoli e patate per prima cosa mettete a bollire le patate per almeno 30 minuti. Intanto tagliate i broccoli, lavateli e sciacquateli sotto l’acqua fredda corrente. Poi fateli scolare bene e asciugateli se necessario con la carta assorbente, mettete in padella un filo di olio extravergine di oliva, l’aglio e fatelo dorate. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete i broccoli, un po’ di acqua e lasciate cuocere.

Nel frattempo mettete le patate, ormai bollite, in un recipiente dopo averle sbucciate e iniziate a schiacciarle, poi unite i broccoli e schiacciate anche questi. Cercate di amalgamare le patate e i broccoli schiacciati, poi aggiungete parmigiano, peperoncino e sale.

A questo punto mettete la pasta a cuocere in una pentola piena di acqua e riportate in padella patate e broccoli schiacciati, se necessario con un filo di acqua di cottura della pasta. Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate la pasta con una schiumarola e amalgamate il tutto per qualche minuto.

Non rimane che dividere la pasta broccoli e patate nei piatti e assaggiare questa leggera delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.