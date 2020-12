Condividi su

Rotolo di patate ripieno, facile e veloce da preparare

Il rotolo di patate ripieno, o gateau arrotolato, è una ricetta molto facile e veloce da preparare. Il rotolo di patate ripieno potete utilizzarlo come piatto unico, o all’interno di un ricco buffet oppure come antipasto. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

600 g di patate

1 uovo

200 g di pangrattato

70 g di parmigiano reggiano grattugiato

30 ml di latte

30 g di burro

100 g di prosciutto cotto o altro affettato

100 g di formaggio a fette sottili

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato

Olio evo q.b.

Per preparare il rotolo di patate ripieno per prima cosa mettete sul fuoco una pentola con l’acqua dove far bollire le patate. Le patate dovranno bollire per circa 40 minuti, molto però dipende anche dalla loro grandezza. Una volta che le patate saranno morbide e quindi pronte, sbucciatele e schiacciatele (a mano o con lo schiacciapatate). A questo punto aggiungete l’uovo, il pangrattato, il parmigiano, 30 ml di latte, sale e pepe (se lo gradite) e mescolate tutti gli ingredienti per amalgamarli con le patate.

Preparate la carta forno, dove andrete a mettere il rotolo di patate ripieno, e spennellatela con un filo di olio extravergine di oliva. Adesso stendete il composto di patate e cercare di dargli una forma rettangolare. Aggiungete il prosciutto cotto, il formaggio e arrotolate. Chiudete bene le estremità, per evitare che in cottura fuoriesca il ripieno.

Infornate il rotolo di patate ripieno nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 25/30 minuti. Una volta che il rotolo sarà cotto, aspettate che si raffreddi e poi servitelo.

Come vi dicevo potete utilizzare il rotolo di patate ripieno sia per un pranzo o una cena in famiglia sia per un buffet come antipasto o piatto unico. Vedrete che i più piccoli apprezzeranno questo nuovo modo di cucinare il gateau di patate.