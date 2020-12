Condividi su

Straccetti di pollo con funghi champignon

Gli straccetti di pollo con funghi champignon sono un ottimo secondo. Una ricetta facile e veloce, comoda per i pranzi di tutti i giorni e soprattutto apprezzata anche dai più piccoli. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

650 gr. di petto di pollo

350 gr. di funghi champignon

5-6 cucchiai di farina di tipo 00

2-3 cucchiai di pangrattato

1/2 cipolla piccola

1 ciuffetto di prezzemolo

1 tazzina di vino bianco secco

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1/2 dado vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per preparare gli straccetti di pollo con i funghi champignon iniziate dalla preparazione dei funghi. I funghi champignon teoricamente non vanno lavati, ma se preferite passarli sotto l’acqua potete farlo in modo molto rapido per evitare che si bagnino troppo. Comunque rimuovete la parte del gambo solitamente sporca di tessa e strofinate con il coltello la parte superiore del gambo. Dopo aver pulito i funghi tagliateli finemente e metteteli da parte.

Tagliate la cipolla e mettete in una padella abbastanza capiente un filo di olio extravergine di oliva e la cipolla, fate rosolare per qualche instante. A questo punto aggiungete anche i funghi in padella e mentre cuciono battete con il batticarne le fettine di pollo, poi tagliatele grossolanamente. Ancora qualche passaggio e gli straccetti di pollo con funghi champignon saranno pronti. Infarinate gli straccetti e una volta infarinati tutti aggiungeteli in padella e fate cuocere su entrambi i lati. Sfumate con il vino bianco, alzate la fiamma per eliminare l’eccesso di alcool. Se necessario aggiungete un mestolo di brodo per far cuocere e quando si sarà asciugato, spegnete la fiamma.

Gli straccetti di pollo con funghi champignon sono pronti per essere serviti, vedrete che saranno un successo anche con i più piccoli. Il gusto semplice e delicato rende questa ricetta un piatto speciale. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.