Tagliatelle al forno

Il pranzo della domenica si avvicina e questa ricetta delle tagliatelle al forno è proprio ciò che stavate cercando: un mix tra tradizione e innovazione. Vediamo insieme la preparazione

Tagliatelle al forno: ingredienti

Ingredienti per 10- 12 persone

700 g di tagliatelle di grano duro

500 g di ricotta di bufala

300 g di carne macinata di vitello

300 g di carne macinata di maiale

1.5 lt di salsa di pomodoro

500 g di mozzarella di bufala

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 bicchiere di vino rosso

1 gambo di sedano

1 pezzetto di cipolla

1 carota piccola

1 spicchietto d’aglio

Olio evo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

La preparazione del piatto

Per preparare le tagliatelle al forno iniziamo la preparazione del soffritto: tagliate il sedano, la carota e la cipolla, poi sbucciate uno spicchio di aglio. Mettete in una padella un filo di olio extravergine di oliva, l’aglio e il preparato per il soffritto. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo e aggiungete la carne macinata, lasciate rosolare per qualche istante e poi sfumate con del vino rosso. Alzate, come sempre, la fiamma per far eliminare l’eccesso di alcool e una volta che il vino sarà evaporato aggiungete il pomodoro e lasciate cuocere a fiamma medio/bassa per almeno una ventina di minuti.

Mentre la carne e il sugo per le tagliatelle al forno si cuociono, mettete sul fuoco una pentola piena di acqua e aspettate che l’acqua arrivi ad ebollizione, poi aggiungete il sale e la pasta. Intanto tagliate la mozzarella e mettetela da parte, mentre mettete in un contenitore la ricotta mischiandola con qualche cucchiaio di salsa pomodoro (quella che cuoce insieme alla carne in padella). Quando l’acqua bolle, mettete le tagliatelle e lasciatele cuocere 3-4 minuti poi scolatela.

Prendete una teglia per mettere le tagliatelle al forno, mettete due cucchiai di pomodoro, poi la pasta, la mozzarella, la ricotta e mescolate bene, aggiungete il restante sugo e continuate a mescolare bene. Prima di infornate aggiungete una bella spolverata di parmigiano.

Infornate le tagliatelle nel forno caldo preriscaldato a 180° per 25-30 minuti e poi se volete fate cuocere 5 minuti sotto il grill, ma fate attenzione a non bruciare tutto. Ora il pranzo è pronto, vedrete che delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

