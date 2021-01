Le zucchine in padella sono un contorno o un piatto unico davvero delizioso, in questa ricetta aggiungiamo anche della buona scamorza o mozzarella.

Zucchine e mozzarella in padella, ricetta facile e veloce

Le zucchine in padella sono un contorno o un piatto unico davvero delizioso, in questa ricetta aggiungiamo anche della buona scamorza o mozzarella. Vedrete che risultato, piacerà sicuramente anche ai più piccoli, perché è un piatto gustoso, ma sano. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

3 zucchine grandi

180 g di scamorza

50 g di parmigiano grattugiato

3 cucchiai di pangrattato

450 g di pomodorini in scatola

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

2 spicchietti d’aglio

Per preparare le zucchine e mozzarella in padella per prima cosa lavate e tagliate le zucchine, tagliatele a cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la mozzarella o la provola e mettete in un piatto. Se utilizzate la mozzarella lasciate che perda un po’ di latte prima di utilizzarla.

In una padella abbastanza capiente mettete un filo di olio extravergine di oliva, e uno spicchio di aglio. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo e aggiungete le zucchine. Mescolate bene e fate cuocere a fiamma media per una decina di minuti, mescolate spesso in modo da non far bruciare le zucchine.

Ancora qualche passaggio e le zucchine e mozzarella in padella saranno pronte. Quando le zucchine saranno cotte trasferitele in un piatto con la carta assorbente o i uno scolapasta per far eliminare l’olio in eccesso. Intanto nella stessa padella aggiungete un alto spicchio di aglio e quando sarà pronto aggiungete i pomodorini, regolate di sale e fate cuocere almeno una decina di minuti.

Passati dieci minuti, aggiungete il pangrattato e le zucchine, mescolate bene. Poi fate cuocere il tutto per qualche minuto e infine spegnete, aggiungete il parmigiano e un po’ alla volta aggiungete la scamorza. Mescolate le zucchine per far sì che il condimento sia omogeneo e poi servite. A questo punto le zucchine e mozzarella in padella sono pronte, non rimane che assaggiarle. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.