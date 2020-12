I broccoletti gratinati al forno sono un contorno perfetto per chi ha voglia di rimanere in forma senza rinunciare al gusto.

I broccoletti gratinati al forno sono un contorno perfetto per chi ha voglia di rimanere in forma senza rinunciare al gusto. Se poi volete potete accompagnarli con una salsa per dare più gusto. La ricetta è facile e veloce, comoda per tutti i giorni. Vediamola insieme.

Ingredienti

1 kg di broccoli

1 spicchio d’aglio grande

4-5 cucchiai di olio evo

120 g di pangrattato

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante macinato

Per preparare i broccoletti gratinati al forno come prima cosa pulite i broccoletti, staccando i gambi e le cime (se troppo grandi) e poi sciacquate sotto l’acqua fredda. Fate sgocciolare e infine mettete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio sul fuoco. Quando l’aglio di sarà dorato, aggiungete i broccoletti e lasciate cuocere il peperoncino, il sale e un bicchiere di acqua.

Passati cinque minuti controllate se l’acqua si è completamente asciugata, altrimenti continuate a far cuocere i broccoletti. Quando l’acqua sarà completamente asciugata, trasferite i broccoletti in un contenitore, aggiungete il pangrattato e mescolate bene per fare in modo che i broccoletti si coprano con il pangrattato. Ecco che i broccoletti gratinati sono quasi pronti, ancora qualche passaggio.

A questo punto non rimane che un ultimo passaggio per la preparazione dei broccoletti gratinati: disponete la carta forno su una leccarda e aggiungete i broccoletti, cercando di evitare che si sovrappongano, spargete uno strato di pangrattato ed infornate.

Lasciate cuocere i broccoletti gratinati per 10 minuti a 200° nel forno statico preriscaldato e poi per altri 10 minuti sotto il grill. A questo punto sfornate e mangiate questo delizioso contorno. Se volete potete aggiungere un filo di olio extravergine di oliva a crudo per dare più sapore o accompagnare i broccoletti con qualche salsa. Buon appetito a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta.