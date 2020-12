Condividi su

Scout speed e multa: ecco quando si può non pagare

Qui di seguito vogliamo occuparci del dispositivo denominato “scout speed“, ovvero di un modello più evoluto di autovelox – usato da polizia stradale, vigili urbani ed altre forze dell’ordine – che riesce a misurare con estrema accuratezza la velocità dei mezzi a motore in movimento, sanzionando i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità. In particolare, vogliamo fare luce su quando è possibile non pagare la multa emessa tramite questo innovativo dispositivo mobile: è stata infatti la giurisprudenza a chiarire che non sempre l’automobilista ha torto, anche quando la foto è stata scattata proprio dallo scout speed. Vediamo in dettaglio.

Se ti interessa saperne di più su cosa è cambiato apartire dal gennaio 2020, in tema di autovelox dietro guardrail, clicca qui.

Scout speed: di che si tratta?

Lo scout speed è un sistema elettronico che certamente suscita la curiosità di molti Comuni: non sono infatti poche le amministrazioni locali che hanno già iniziato ad usare questo autovelox mobile, montato sulle automobili della polizia in movimento. Gli scout speed infatti sono molto precisi e riescono ad individuare la velocità dei veicoli in ambo le direzioni a diverse decine di chilometri di distanza. Inoltre, lo scout speed può rilevare la velocità del veicolo nelle gallerie, ed anche nelle ore notturne, grazie alla tecnologia ad infrarossi: insomma, si tratta certamente di un dispositivo che può aumentare la mole delle multe emesse in un dato territorio locale, a tutto vantaggio delle casse comunali. La ragione è molto semplice: a differenza dei comuni autovelox, questi sono – per loro natura – praticamente impossibili da eludere. Tuttavia, l’automobilista non è completamente “disarmato” di fronte all’utilizzo dello scout speeed: come vedremo tra poco, infatti, la giurisprudenza ha già avuto modo di rimarcare che tali apparecchiature restano pur sempre degli autovelox, ed in quanto tali, sono soggetti a tutte le norme di legge in materia, nonché alle sentenze dei giudici sul tema.

Autovelox mobile e giurisprudenza: ecco le indicazioni

Non sempre le multe emesse da scout speed vanno pagate. Ce lo dice la giurisprudenza, che indica quando il ricorso contro la multa può essere dunque vittorioso:

contestazione immediata della multa con scout speed : nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade urbane principali a scorrimento, la multa deve essere subito contestata al guidatore, che quindi va fermato dalle forze dell’ordine per potersi difendere contestualmente, a meno che il Prefetto non abbia previsto tale tratto di strada, tra quelli per cui scatta l’esonero dalla contestazione immediata. Laddove le regole non siano seguite dalle forze dell’ordine e laddove queste ultime non diano comunque motivazione della mancata contestazione, la sola conseguenza è l’illegittimità della multa, che non va quindi pagata;

: nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade urbane principali a scorrimento, la multa deve essere subito contestata al guidatore, che quindi va fermato dalle forze dell’ordine per potersi difendere contestualmente, a meno che il Prefetto non abbia previsto tale tratto di strada, tra quelli per cui scatta l’esonero dalla contestazione immediata. Laddove le regole non siano seguite dalle forze dell’ordine e laddove queste ultime non diano comunque motivazione della mancata contestazione, la sola conseguenza è l’illegittimità della multa, che non va quindi pagata; verbale che non riporta tutti i dettagli : anche in caso di rilevazione della velocità tramite scout speed, il verbale di multa deve indicare tutti i dati rilevanti, in modo da consentire la difesa all’automobilista multato. In particolare, deve indicare il luogo nel quale è individuata la violazione del limite di velocità: ciò chiaramente allo scopo di permettere al multato di difendersi sostenendo, ad esempio, la mancanza di segnaletica a riguardo. Un verbale incompleto o scarno è quindi sicuramente illegittimo e la multa non va pagata.

: anche in caso di rilevazione della velocità tramite scout speed, il verbale di multa deve indicare tutti i dati rilevanti, in modo da consentire la difesa all’automobilista multato. In particolare, deve indicare il luogo nel quale è individuata la violazione del limite di velocità: ciò chiaramente allo scopo di permettere al multato di difendersi sostenendo, ad esempio, la mancanza di segnaletica a riguardo. Un verbale incompleto o scarno è quindi sicuramente illegittimo e la multa non va pagata. il dispositivo mobile deve comunque essere preventivamente segnalato da appositi cartelli presenti nei tratti di strada in cui viene svolto il detto controllo elettronico della velocità. Ciò proprio come accade per i più comuni autovelox “fissi”. I giudici sono costanti nel ritenere quindi non valida – e da non pagare – la multa emessa tramite scout speed non presegnalato. D’altra parte, questo fatto è confermato dallo stesso art. 142 CdS ;

da appositi cartelli presenti nei tratti di strada in cui viene svolto il detto controllo elettronico della velocità. Ciò proprio come accade per i più comuni autovelox “fissi”. I giudici sono costanti nel ritenere quindi non valida – e da non pagare – la multa emessa tramite scout speed non presegnalato. D’altra parte, questo fatto è confermato dallo stesso ; qualche anno fa, la Consulta ha stabilito che – proprio come tutti gli altri autovelox – anche questi dispositivi debbano essere soggetti a revisione – ovvero la cosiddetta “taratura” – almeno una volta ogni 12 mesi. Anzi, l’automobilista multato ha diritto, dopo aver fatto ricorso, a domandare l’esibizione del certificato di taratura, che viene consegnato dalle aziende che svolgono tali controlli, proprio al fine di dimostrare l’avvenuto check-up dello scout speed. Se tale prova non è conseguita, la multa è da considerarsi illegittima e non va quindi pagata.

Se ti interessa saperne di più sul fermo amministrativo auto, a chi spetta e di chi è la competenza, clicca qui.

Concludendo, vediamo come non sempre le forze dell’ordine hanno ragione nell’emettere una multa tramite scout speed: l’automobilista può tutelarsi, sulla scorta delle norme di legge e delle pronunce giurisprudenziali, che in qualche modo “circoscrivono” l’uso legittimo del dispositivo scout speed.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it