Il cous cous di verdure è un’ottima idea per i pranzi o le cene estive. Quando fa caldo e non si ha voglia di cucinare o di mangiare cibi troppo pesanti.

Il cous cous di verdure è un'ottima idea per i pranzi o le cene estive. Quando fa caldo e non si ha voglia di cucinare o di mangiare cibi troppo pesanti. La ricetta è facile e veloce da preparare e sicuramente molto comoda. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

200 g di cous cous

200 ml di acqua

1 zucchina media

1 melanzana media

1/2 peperone grande

1/2 cipolla piccola

15 olive spagnole (o di Gaeta)

15 olive verdi

2 pomodori per insalata

1 spicchio d’aglio

Sale fino q.b.

Curcuma (Facoltativa)

Curry (Facoltativo)

4-5 cucchiai di olio evo

Per preparare il cous cous di verdure iniziamo preparando le verdure: lavate e tagliate le zucchine, le cipolle, i peperoni e le melanzane, poi asciugatele. In una padella abbastanza capiente mettete un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, quando l’aglio sarà dorato, toglietelo, e aggiungete le verdure. Lasciatele cuocere per almeno una ventina di minuti con il coperchio e la fiamma abbastanza bassa. Intanto preparate anche i pomodorini le olive.

Portate sul fuoco una pentola con 200 ml di acqua e aspettate che arrivi si scaldi. Intanto versate il cous cous in un contenitore largo e quando l’acqua sarà calda versatela adagio e poi mescolate con le mani per fare in modo che l’acqua venga assorbita (se lo gradite potete aggiungere anche un filo di olio extravergine di oliva in questa fase). Sgranate il cous cous e poi lasciatelo riposare.

A questo punto unite il cous cous con le verdure, i pomodorini e le olive e il vostro pranzo/cena sarà pronto. Non vi rimane che assaggiare questa ricetta facile e gustosa. Comoda anche per i pranzi fuori sia in ufficio che in spiaggia, quando non avete voglia di cucinare o di mangiare cibi troppo pesanti per via del caldo. Vedrete che questa ricetta non vi deluderà Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta