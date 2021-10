Questa ricetta per la pasta cavolfiore e fagioli è perfetta per una cena quando la temperatura rinfresca. Vediamo insieme la preparazione

Pasta cavolfiore e fagioli

Non sapete cosa cucinare se dovesse tornare il freddo? Questa ricetta per la pasta cavolfiore e fagioli è perfetta per una cena quando la temperatura rinfresca. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320 g di pasta

½ cavolfiore medio/grande

1 patata grande

100 g di fagioli cannellini secchi

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio evo

2 cucchiai di salsa di pomodoro

Sale fino q.b.

2 lt di acqua

Per prima cosa per preparare la pasta cavolfiori e fagioli dovete ricordarvi di mettere in acqua i fagioli almeno la sera prima, se invece utilizzate i fagioli precotti potete saltare questo passaggio e iniziare pulendo il cavolfiore. Se lo gradite mettete il cavolfiore in acqua e bicarbonato (3 litri di acqua un cucchiaio di bicarbonato) per almeno una decina di minuti e poi risciacquate sotto l’acqua corrente fredda. Infine lavate e sbucciate una patata grande e tagliatela a pezzetti.

Una volta preparate tutti gli ingredienti della pasta cavolfiori e fagioli, mettete sul fuoco una pentola o un tegame e fate dorare l’aglio. Quando l’aglio sarà dorato potete toglierlo e aggiungere i fagioli e il cavolfiore, mescolate bene e aggiungete la salsa di pomodoro. Poi aggiungete l’acqua e lasciate cuocere per una quarantina di minuti. Nel frattempo schiacciate le patate e i cavolfiori. Ancora pochi passaggi e la pasta cavolfiore e fagioli sarà pronta.

Quando fagioli e cavolfiori saranno a metà cottura buttate la pasta e fatela cuocere direttamente insieme al condimento, oppure se lo preferite cuocete a parte. Quando mancheranno due minuti rispetto al tempo di cottura della pasta indicato sulla confezione, spegnete la fiamma e lasciate insaporire la pasta cavolfiore e fagioli.

Vedrete che questa ricetta della pasta cavolfiore e fagioli non vi deluderà e renderà piacevole le cene più fresche. A questo punto non rimane che assaggiare questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.