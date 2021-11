Durante l’estate non c’è niente di meglio degli spaghetti alle cozze in bianco, un primo rapido e veloce. Vediamo la ricetta

Spaghetti alle cozze in bianco

Durante l’estate non c’è niente di meglio degli spaghetti alle cozze in bianco, un primo rapido e veloce da preparare e soprattutto ricco di gusto. Vediamo insieme la ricetta

Spaghetti alle cozze in bianco

Ingredienti

360 g di spaghetti

800 g di cozze

½ bicchiere di vino secco

2 spicchi d’aglio grossi

1 ciuffo di prezzemolo fresco

6-7 cucchiai di olio evo

1 peperoncino piccante

Sale fino q.b.

La preparazione

Per preparare gli spaghetti alle cozze iniziamo pulendo le cozze: mettete le cozze nel lavello e poi con un coltello togliete le impurità e strofinate con una spugna abrasiva nuova e risciacquate con abbondante acqua di corrente. Dopo aver pulito le cozze mettetele in uno scolapasta.

Intanto mettete sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere gli spaghetti non appena l’acqua arriverà ad ebollizione.A questo punto prepariamo il soffritto: prendete uno spicchio di aglio, il prezzemolo tritato e il peperoncino. Mettete sul fuoco una padella con un filo di olio extravergine di oliva e aggiungete il preparato per il soffritto degli spaghetti alle cozze. Quando l’aglio sarà dorato, alzate la fiamma, aggiungete le cozze e sfumate con il vino bianco. Quando il vino in eccesso sarà evaporato, lasciate la fiamma alta e coprite le cozze. In questo modo dovrebbero aprirsi tutte.

Nel frattempo mettete gli spaghetti a cuocere quando l’acqua arriva ad ebollizione e poi mentre attendete che si cuociano sgusciate tutte le cozze – lasciatene solo qualcuna per impiattare – e filtrate il sughetto delle cozze utilizzando un colino.

Mettete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio e buttate le cozze, fate insaporire e poi aggiungete il sughetto filtrato. A questo punto gli spaghetti saranno pronti, scolateli e aggiungeteli in padella, mescolando per fare insaporire gli spaghetti alle cozze in bianco. Non rimane che assaggiare questo primo semplice, ma ricco di gusto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

