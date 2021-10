Le linguine cozze e limone sono un primo piatto veramente gustoso per i pranzi estivi. Potete provare questa ricetta al mare o in città

Linguine cozze e limone

Le linguine cozze e limone sono un primo piatto veramente gustoso per i pranzi estivi. Potete provare questa ricetta al mare o in città, vedrete che non vi deluderà. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

360 g di pasta

600 g di cozze (o 250 g di cozze surgelate sgusciate)

1/2 limone

1 ciuffo di prezzemolo fresco

1 spicchio d’aglio

Peperoncino piccante (Facoltativo)

Sale q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

Linguine cozze e limone: la preparazione

Per preparare le linguine cozze e limone iniziamo pulendo le cozze: utilizzate un coltello per strofinare sotto l’acqua fredda le cozze. Poi tagliate il prezzemolo, un limone e uno spicchio di aglio. Mettete sul fuoco una padella abbastanza capiente con un filo di olio extravergine di oliva e quando l’olio sarà caldo aggiungete lo spicchio di aglio, il succo di limone ed il prezzemolo. Poi alzate la fiamma e mettete le cozze. Lasciate cuocere per almeno cinque minuti.

Intanto mettete sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere le linguine, non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quando saranno passati cinque minuti e le cozze si saranno aperte, spegnete la fiamma e sgusciatele, lasciando qualcuna intera per decorare i piatti. Poi sciacquate la padella e metteteci il sughetto delle cozze filtrato con un colino.

Qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione trasferite le linguine cozze e limone in padella e se necessario aggiungete un mestolo di acqua di cottura. Quando la pasta sarà cotta, grattugiate una spruzzata di buccia di limone e aggiungete del prezzemolo e poi mescolate bene prima di servire nei piatti.

Le linguine sono pronte per essere assaggiate, vedrete che delizia. Questo pasto è perfetto per l’estate, soprattutto quando si sta al mare, non c’è niente di meglio. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

