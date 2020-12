Condividi su

Frittata di fiori di zucca

La frittata di fiori di zucca è una ricetta facile e veloce da preparare. Potete utilizzarla per i pranzi o le cene di tutti i giorni oppure tagliandola e pezzetti potete usarla per fare un delizioso antipasto a buffet durante le cene o gli aperitivi con gli amici. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

8 uova

25 fiori di zucca

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 bustina di zafferano

1/2 bicchiere d’acqua

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

1 spicchio d’aglio

Olio evo q.b.

Frittata di fiori di zucca: la preparazione

Per preparare la frittata di fiori di zucca, iniziamo con la preparazione dei fiori di zucca: metteteli prima in acqua fredda per qualche minuto per lavarli bene, poi pulite i fiori di zucca (tagliate il gambo e fate in modo che il fiore venga via, poi togliete le “spine” laterali), quindi aprite i fiori e tagliateli e striscioline. Una volta che avrete tagliato e pulito tutti i fiori di zucca iniziamo la preparazione della frittata.

Mettete sul fuoco una padella abbastanza capiente con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, una volta che l’aglio sarà dorato rimuovetelo e aggiungete i fiori. Fate cuocere per qualche minuto e nel frattempo sbattete le uova insieme al parmigiano reggiano grattugiato, regolate di sale e aggiungete il pepe se lo gradite. Ancora qualche passaggio e la frittata di fiori di zucca sarà pronta.

A questo punto andiamo a fare la frittata: unite l’uovo sbattuto ai fiori di zucca nella padella e cercare di distribuire il condimento in modo omogeneo. Coprire con un coperchio e lasciate cuocere per almeno 7-8 minuti. Poi controllate che l’uovo sia sceso nella parte inferiore e se non è così tagliate la frittata con una forchetta e cercare di far scendere il più possibile l’uovo.

A metà cottura girate la frittata aiutandovi con il coperchio o con un piatto e lasciate cuocere altri 4-5 minuti senza coprire nuovamente. A questo punto la frittata di fiori di zucca è pronta per essere servita e mangiata. Non rimane che assaggiare questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

