Gateau di patate e zucchine crude

Il gateau di patate e zucchine crude è una variante di quello classico, la ricetta è facile e veloce da preparare ed è comoda per i pasti di tutti i giorni o per eventi e cene speciali. Potete utilizzarla anche per gli aperitivi organizzati a casa, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti:

1,2 kg di zucchine

600 g di patate

200 g di stracchino

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

Pangrattato

1 uovo

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare il gateau di patate e zucchine crude, iniziamo con la preparazione delle patate: lavate e mettete a bollire le patate in una pentola capiente. Le patate dovranno bollire in acqua per circa 30-35 minuti. Intanto lavate bene le zucchine e poi asciugatele con un canovaccio pulito, rimuovete le due estremità e infine grattugiatele nel canovaccio stesso.

Una volta che avrete grattugiato tutte le zucchine, chiudete il canovaccio e cercate di strizzarlo per eliminare l’acqua di vegetazione delle zucchine. Una volta finita la procedura trasferite le zucchine in un contenitore e poi se le patate sono pronte sbucciatele e aggiungetele nel contenitore con le zucchine. A questo punto andiamo a preparare l’impasto del gateau di patate e zucchine crude.

Per preparare l’impasto del gateau di patate e zucchine crude, prima di tutto schiacciate bene le patate e amalgamate con le zucchine grattugiate, poi aggiungete un uovo, il parmigiano reggiano, il sale, lo stracchino – se lo gradite altrimenti potete utilizzare anche della mozzarella o della scamorza – e poi mescolate l’impasto bene, fino a quando non diventa omogeneo.

Preparate una teglia – dove andrete a mettere il gateau di patate e zucchine crude – con un filo di olio extravergine di oliva, spalmatelo anche sui lati e poi aggiungete l’impasto del gateau. Una volta distribuito in modo omogeneo e livellato l’impasto coprite con un po’ di pangrattato e un filo di olio extravergine.

Infornate il gateau di patate e zucchine crude nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 35 minuti, passati 35 minuti lasciatelo nel forno semiaperto per una ventina di minuti, poi il gateau è pronto per essere assaggiato.