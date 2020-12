Condividi su

Zucchine gratinate al forno con pomodorini

Le zucchine gratinate al forno con pomodorini sono una ricetta facile e veloce da preparare tutti i giorni o da utilizzare per buffet o aperitivi in queste serate estive. Potete accompagnare le zucchine con uno stracchino o con del pesce bollito o al forno per avere un pasto completo e bilanciato. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti:

1 zucchina grande

15-20 pomodorini

2-3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

2-3 cucchiai colmi di pangrattato

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

1 spicchietto d’aglio

Per preparare le zucchine gratinate al forno con pomodorini iniziamo lavando e asciugando le zucchine, poi rimuovete le due estremità e tagliate le zucchine a fettine con il coltello e disponetele su una teglia con la carta forno. Infornate le zucchine per una decina di minuti a 180 gradi in forno ventilato. Intanto lavate i pomodorini e tagliateli a pezzetti molto piccoli. Condite i pomodori in un contenitore con aglio, olio extravergine di oliva e sale fino.

A questo punto in un piatto preparare del parmigiano reggiano e del pangrattato, poi passati dieci minuti togliete le zucchine dal forno e su ogni fettina mettete un filo di olio extravergine di oliva, i pomodorini e il misto pangrattato parmigiano. Infornate ancora le zucchine gratinate al forno con pomodorini per un quarto d’ora e poi prestando molta attenzione, per evitare che si brucino, lasciatele 5 minuti con il grill.

Adesso le zucchine gratinate al forno con pomodorini saranno pronte per essere servite e mangiate, se volete aggiungete un filo di olio a crudo.

Vedrete che questa ricetta di zucchine gratinate piacerà anche ai più piccoli e sarà veramente comoda per le cene e i pranzi estivi. Basta aggiungere uno stracchino di accompagnamento o un pesce al forno e la cena è servita in modo rapido e facile. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.