Pasta patate e cozze

La pasta patate e cozze è un’alternativa gustosa alla tradizione pasta con le cozze. La ricetta è molto facile e veloce da preparare perfetta per le cene estive quando si ritorna dal mare. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti:

320 g di pasta corta

500 g di cozze

400 g di patate

1 ciuffo di prezzemolo

2-3 pomodorini freschi

1 spicchio d’aglio

1 pizzico di sale fino (se occorre)

2-3 cucchiai di olio evo

1 tazzina di vino bianco

Per preparare la pasta patate e cozze come prima cosa bisogna pulire bene le cozze sotto l’acqua corrente fredda, magari strofinando con una spugna o con un coltello. Poi una volta che le cozze saranno pulite mettetele in un contenitore o in un piatto.

A questo punto andiamo a far aprire le cozze: in una padella capiente mettete un filo di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio e del prezzemolo – se lo gradite anche del peperoncino – fate rosolare e poi aggiungete le cozze, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per 4 minuti circa. Passati 4 minuti, sfumate con del vino bianco, alzate la fiamma per far evaporare l’eccesso di alcool e poi quando tutte le cozze saranno aperte, spegnete la fiamma. Le cozze della pasta patate e cozze sono pronte, procediamo con la preparazione.

Adesso andiamo a preparare le patate della pasta patate e cozze: prendete il sughetto delle cozze e filtratelo con un colino in un tegame capiente. Accendete la fiamma e attendete che il sugo arrivi ad ebollizione, intanto lavate e sbucciate le patate e tagliatele a pezzetti, mettetele in acqua fredda e poi aggiungetele al sugo delle cozze quando questo sarà arrivato a temperatura. Aggiungete acqua calda e lasciate cuocere per una ventina di minuti, poi andremo ad aggiungere la pasta alle patate e cozze.

Mescolate frequentemente le patate e cozze, e schiacciate bene le patate se queste non si sciolgono da sole. Aggiungete la pasta direttamente alle patate e cozze e fate cuocere tutto insieme (se necessario aggiungete acqua calda), poi quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, spegnete la fiamma e aggiungete il prezzemolo.