Spaghetti aglio olio e pomodorini

Gli spaghetti aglio olio e pomodorini sono veramente la ricetta dell’estate. La preparazione è davvero rapida e il sapore di questo piatto è semplice e unico. Il pomodoro fresco rende questa ricetta semplice, ma veramente ricca di gusto e appetitosa. Davvero perfetto per gli amanti della pasta. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

360 gr. di spaghetti

800 gr. di pomodorini freschi (pachino, datterini, piccadilly)

5-6 spicchi d’aglio (o 1-2 da tagliare finemente)

6-7 cucchiai di olio extravergine d’oliva

60 gr. di parmigiano reggiano

Sale fino q.b.

Basilico (facoltativo)

Per preparare gli spaghetti aglio olio e pomodorini iniziate mettendo sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere gli spaghetti non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo in padella mettete dell’olio extravergine di oliva e gli spicchi di aglio – se gradite dopo che l’aglio si sarà dorato potete anche toglierlo oppure tagliarlo piccolo per tenerlo nel soffritto della pasta – lasciate rosolare per qualche minuto.

Aggiungete i pomodorini tagliati a quattro alla padella con il soffritto di aglio e lasciate cuocere. Intanto cuocete gli spaghetti. Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, scolate gli spaghetti e metteteli in padella con il condimento. Ecco che gli spaghetti aglio olio e pomodorini saranno pronti per essere mangiati. Se lo gradite potete aggiungere anche del peperoncino per aumentare il sapore di questa pasta.

Aggiungete qualche foglia di basilico fresco e gustatevi questo piatto di spaghetti, vedrete che piacerà a tutti. Un’ottima alternativa per le cene anche tra amici o in famiglia quando fa caldo e non si ha molta voglia di cucinare. Il sapore fresco del pomodoro mette sempre tutti d’accordo e di buonumore. Provate questa ricette e vedrete che sarà veramente una piacevole scoperta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.