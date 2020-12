Condividi su

Quante volte avreste voluto una parmigiana di melanzane, ma avete evitato per via della dieta o della poca voglia di cucinare? Questa ricetta di parmigiana di melanzane light è perfetta perché è fatta con le melanzane grigliate, una ricetta facile e leggera. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

700 g di melanzane

250 g di provola affumicata

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 pezzetto di cipolla

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per preparare la parmigiana di melanzane light iniziamo tagliando a fettine, spesse circa un centimetro, le melanzane. Poi scaldate una padella o una griglia e fate cuocere le melanzane tagliate per almeno un minuto e mezzo per lato. Intanto tagliate la provola o la mozzarella e poi mettete i pomodori nel bicchiere del minipimer insieme alla cipolla, olio extravergine di oliva e sale e frullate.

Quando tutte le melanzane saranno grigliate sarà il momento di assemblare la parmigiana di melanzane light. Prendete una teglia e sul fondo mettete due cucchiai di pomodoro, poi aggiungete le melanzane a coprire. Aggiungete ancora della salsa di pomodoro e poi il parmigiano reggiano, il sale e la scamorza affumicata o la mozzarella. Continuate così fino a quando non avrete terminato tutti gli ingredienti.

Infornate la parmigiana di melanzane light in forno preriscaldato e lasciate cuocere per una mezz’ora a 200° in modalità statica. Passati trenta minuti, accendete il grill e lasciate la parmigiana per circa 5 minuti. Attenzione a non far bruciare tutto. A questo punto spegnete il forno ed aprite lo sportello per far intiepidire la parmigiana.

Non rimane che assaggiare questa ricetta leggera e deliziosa. Potete utilizzarla anche come pranzo al mare o in un ufficio, è un piatto unico completo e sfizioso, perfetto per chi vuole rimanere in linea senza rinunciare al gusto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta