Linguine con crema di zucchine, philadelphia e prosciutto cotto croccante

Le linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante sono un’ottima alternativa ai soliti primi tradizionali. Il sapore è molto semplice e il piatto rimane leggero, la preparazione è rapida e facile. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

2 zucchine grandi

100 g di philadelphia

1 pezzetto di cipolla

120 g di prosciutto cotto

3-4 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Per preparare le linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto tagliate il prosciutto cotto a pezzetti sottili e poi in una padella mettete un filo di olio extravergine di oliva e il prosciutto cotto per farlo abbrustolire. Lasciatelo cuocere per circa tre o quattro minuti.

Mentre il prosciutto cuoce andiamo a preparare la crema di zucchine per le linguine: lavate le zucchine, tagliate le estremità e poi tagliate in modo grossolano. Quando il prosciutto sarà cotto, toglietelo e mettetelo in una ciotola. Aggiungete un filo di olio nella stessa padella, se necessario, e aggiungete le zucchine e le cipolle. Coprite e lasciate cuocere per circa 5 minuti.

Ancora qualche passaggio e le linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante saranno pronte: aggiungete dell’acqua calda in padella insieme alle zucchine e lasciate cuocere senza coprire. Quando l’acqua della pasta sarà arrivata a temperatura aggiungete il sale e le linguine e lasciate cuocere.

Intanto passate con il minipimer le zucchine e le cipolle per fare la crema di zucchine e poi ritrasferitela in padella. Quando mancherà qualche minuto al tempo di cottura delle linguine indicate sulla confezione, scolate la pasta e aggiungetela in padella, mescolate bene e se necessario aggiungete l’acqua di cottura.

A questo punto aggiungete il philadelphia e mescolate bene per amalgamare le linguine con crema di zucchine philadelphia e prosciutto cotto croccante. Aggiungete a piacere il parmigiano reggiano e poi dividete nei piatti questa pasta deliziosa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta