Condividi su

Pasta con ragù bianco

Se avete voglia di un primo saporito, leggero e originale questa ricetta di pasta con ragù bianco è proprio quello che vi serve. La preparazione è facile e anche abbastanza veloce, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

200 g di macinato di bovino

200 g di macinato di suino

2 carote piccole

1/2 cipolla media

1 costa di sedano

1 cucchiaio di salsa di pomodoro (facoltativa)

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

1/2 bicchiere di vino bianco secco

Per il brodo

1.2 lt di acqua

1 carota

1 pezzetto di cipolla

1 costa di sedano

1 pomodorino

1 patata piccola

1 pezzetto di zucchina

1 cucchiaio di olio evo

Sale fino q.b.

Come prima cosa iniziamo la preparazione del brodo vegetale: mettete in un pentola acqua, carota, cipolla, patata, zucchina, sedano, pomodoro sale ed un filo di olio e lasciate che arrivi ad ebollizione. Intanto per la preparazione del ragù bianco mettete nel frullatore cipolle, carote e sedano tagliati in maniera grossolana e frullate il tutto. Dopo aver frullato le verdure, mettete una padella con dell’olio sul fuoco e versate le verdure frullate, lasciate rosolare per un paio di minuti.

A questo punto aggiungete la carne al soffritto del ragù bianco e mescolate continuamente per un cinque o sei minuti, poi sfumate con del vino bianco e lasciate la fiamma alta per far evaporare l’eccesso di alcool. Quando il vino bianco sarà evaporato, aggiungete un cucchiaio di pomodoro, il sale ed il brodo. Lasciate cuocere il ragù bianco per una quarantina di minuti.

Mettete sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la pasta per il ragù bianco e non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale e la pasta. Scolate la pasta un minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e poi unite al condimento in padella.

Mescolate bene la pasta con il ragù bianco per lasciarla insaporire e finire di cuocere. Poi sarà tutto pronto per assaggiare questo primo delizioso e speciale. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.