Condividi su

Frittata di patate e porcini

La frittata di patate e porcini è una buonissima alternativa alla ricetta tradizionale. Il sapore è delicato e veramente buono. La ricetta è facile e veloce da preparare e veramente ottima se dovete organizzare un buffet per un aperitivo o per una cena. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

8 uova

500 g di patate

40 g di funghi porcini secchi

1 spicchietto d’aglio

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

5-6 cucchiai di olio evo

Come prima cosa per preparare la frittata di patate e porcini dobbiamo reidratare i funghi porcini secchi – ovviamente se avete i porcini secchi – quindi mettete per ogni 20g di funghi circa 1 L di acqua calda in un recipiente, aggiungete i funghi e lasciateli in acqua per almeno due ore.

Passate due ore, o anche prima se non avete tempo, lavate i funghi sotto l’acqua corrente fredda e strizzateli con le mani. Ancora qualche passaggio per la frittata di patate e porcini. Aggiungete sul fuoco una padella con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, lasciate rosolare. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo e aggiungete i funghi e fate cuocere per almeno una decina di minuti.

Intanto sbucciate le patate e tagliatele a cubetti, lavatele bene sotto l’acqua fredda e poi asciugate con la carta assorbente o con un canovaccio asciutto. Togliete i funghi e metteteli in un contenitore e nella stessa padella aggiungete le patate e lasciatele cuocere. Una volta che tutti gli ingredienti della frittata di patate e porcini sono stati cotti, rompete le uova e aggiungete sale, pepe e parmigiano grattugiato. Mescolate bene.

Aggiungete nel contenitore con l’uovo le patate e i porcini e andiamo a preparare la frittata di patate e porcini: stendete il composto in modo omogeneo sulla padella coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fiamma medio-bassa per una decina di minuti. Dopo dieci minuti potete girate la frittata di patate e porcini oppure abbassare la fiamma e lasciare cuocere ancora con il coperchio.

Quando la frittata sarà bella dorata, toglietela dalla padella e servitela. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta