Rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza

Il rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza è una ricetta originale e veramente sfiziosa da preparare per le cene o i pranzi estivi, ma anche da utilizzare per cene o aperitivi a buffet. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

1 rotolo di sfoglia rettangolare

120 g di speck

120 g di scamorza a fette

70 g di porcini surgelati (20 g di porcini secchi)

15 g di rucola

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio evo

1 pizzico di sale fino

1 tuorlo d’uovo

Per prima cosa per preparare il rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza iniziate reidratando i funghi porcini se usate quelli secchi: metteteli in acqua due ore prima. Una volta che si saranno reidratati, lavateli con acqua fredda corrente e infine strizzateli bene e poi tagliateli con le forbici. Se invece utilizzate quelli surgelati, mettete in padella un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio e fateli dorare per qualche minuto, se gradite aggiungete anche del prezzemolo. Adesso continuiamo la preparazione del il rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza.

Intanto prendete la sfoglia e aggiungete le fettine di speck, la rucola e la scamorza e per finire i funghi. Aiutatevi con la carta forno per arrotolare la sfoglia e trasferite il rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza su una teglia e infine infornate nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 25-30 minuti.

Passata mezz’ora togliete il rotolo di sfoglia con speck porcini rucola e scamorza dal forno, tagliatelo a fettine e servitelo. Una ricetta che tornerà utile per compleanni, capodanni o qualsiasi occasioni in cui volete fare una bella figura con poco. La ricetta è veramente facile e veloce da preparare, ma il gusto di questo rotolo è davvero pazzesco. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta