Spaghetti polpo e limone

Se volete stupire tutti con una ricetta facile e dal gusto infallibile questi spaghetti polpo e limone fanno proprio al caso vostro. La preparazione è molto rapida e il risultato è garantito. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320 g di spaghetti

1 kg di polpo surgelato

3 spicchi d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

1 limone bio

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per preparare gli spaghetti polpo e limone iniziamo la preparazione dal polpo: prendete una pentola abbastanza capiente –dipende dalle dimensioni del polpo- e mettete l’acqua a bollire, poi lasciate cuocere il polpo per almeno 45-60 minuti. Quando sarà cotto mettetelo a raffreddare in uno scolapasta, poi passatelo sotto l’acqua corrente fredda e iniziate rimuovere le ventose più grandi, poi spellatelo. Quando sarà pulito tagliatelo a pezzi.

Iniziamo a preparare il soffritto di base degli spaghetti polpo e limone, portate sul fuoco una padella e mettete un filo di olio extravergine di oliva, l’aglio e il prezzemolo, lasciate rosolare per qualche minuto e quando l’aglio sarà dorato aggiungete il polpo, il peperoncino e il sale.

Mettete anche l’acqua per gli spaghetti polpo e limone, sul fuoco e quando sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la pasta. Scolate la pasta tenendo l’acqua di cottura, trasferite gli spaghetti in padella con il polpo e se necessario aggiungete un bicchiere di acqua di cottura per amalgamare e insaporire. Poi grattugiate la buccia di limone, fate attenzione a non grattare la parte bianca del limone che è molto amara.

Ecco che gli spaghetti polpo e limone sono pronti per essere serviti in tavola, vedrete che piaceranno a tutti e il successo sarà assicurato. Un piatto veramente semplice, ma ricco di gusto.Perfetto per le domeniche al mare o per quando avete voglia di portare in tavola qualcosa di nuovo, ma al tempo stesso semplice. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta