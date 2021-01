Condividi su

Polpette di carne al vapore

Le polpette di carne sono un piatto veramente tradizionale e buono, con questa ricetta potete unire il sapore delle polpette con la cottura leggera e dietetica al vapore. Vedrete che non riuscirete a fare a meno di questa ricetta dopo averla provata. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

300 g di carne macinata di scottona (o di manzo)

300 g di carne macinata di suino

180 g di pane raffermo

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 pezzettino d’aglio piccolo

1 ciuffetto di prezzemolo fresco

1 cucchiaio di olio evo

2 bicchieri d’acqua

1 tazzina di vino

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato (facoltativo)

Per prepapare le polpette di carne al vapore iniziamo spezzettando il pane in una ciotola, poi bagnandolo con acqua e vino e lasciando qualche minuto in ammollo. Poi strizzatelo e scolate bene. In un contenitore abbastanza capiente aggiungete la carne e iniziate ad amalgamare con il pane.

Aggiungete all’impasto di polpette di carne il parmigiano reggiano grattugiato, il prezzemolo, l’aglio – se lo gradite – e l’olio. Mescolate bene il tutto per creare un impasto omogeneo e ben condito. Quando l’impasto sarà pronto iniziate a lavorare le polpette.

Prendete una pallina di impasto e lavorate a mano per creare le polpette di carne, poi mano a mano che saranno formate, disponete le polpette su di un vassoio. Quando saranno tutte pronte mettete nella vaporiera e lasciate cuocere per una ventina di minuti. In alternativa potete cuocere le polpette a bagnomaria.

Ecco che le polpette di carne al vapore sono pronte per essere servite, potete accompagnare il secondo con un’insalata oppure con delle verdure in padella, grigliate o anche queste cotte al vapore. Comunque vedrete che questa ricetta non vi deluderà e che piacerà anche ai più piccoli, perché nessuno resiste davanti ad un piatto di polpette. Se le accompagnate con delle patatine fritte poi, chi può dire di no? Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta