Nuggets di pollo al forno

I nuggets di pollo al forno, o anche bocconcini di pollo, sono un piatto delizioso. Uno dei piatti preferiti dei bambini, ma non solo. Con questa ricetta potete unire il gusto alla leggerezza grazie alla cottura al forno, accontentando tutta la famiglia, anche chi in vista della prova costume vuole stare attento alla linea. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

700 g di petto di pollo intero

4-5 cucchiai di pangrattato

4-5 cucchiai di farina 0 o 00

3 uova

2 cucchiai di olio evo

Paprika dolce e piccante (facoltativa)

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per preparare i nuggets di pollo al forno iniziamo tagliando il petto di pollo e strisce e poi a pezzetti. In un piatto rompete le uova, aggiungete sale e pepe e iniziate a sbattere. In un altro piatto mettete il pangrattato e in un altro ancora – se lo gradite – mettete la farina e la paprika. Preparate anche una teglia capiente dove aggiungete un filo di olio extravergine di oliva.

Poi iniziamo la preparazione dei nuggets al forno: prendete i pezzetti di pollo e passateli nella farina con la paprika, poi nelle uova e infine nel pangrattato. Cercate di rimuovere l’eccesso di panatura e poi mano a mano che sono pronti mettete i nuggets (cercando di mantenerli separati) nella teglia.

Una volta che tutti i nuggets al forno saranno pronti, metteteli in forno a cuocere per circa 20-25 minuti nel forno statico preriscaldato a 250°. A metà cottura girateli per far sì che entrambi i lati si cuociano bene e poi infornate nuovamente.

Quando i nuggets saranno ben dorati, toglieteli dal forno e serviteli. Potete accompagnare questa ricetta con delle patate al forno, o delle verdure in padella. Ma soprattutto se volete aggiungere ancora più gusto e sapore potete accompagnarla con delle gustosissime salse. Buon appetito ci vediamo alla prossima ricetta