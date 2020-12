Condividi su

Pasta alla boscaiola

Questa ricetta di pasta alla boscaiola è pratica e veloce, un piatto veramente ricco di gusto ma facile da preparare. Una ricetta comoda per tutti i giorni, ma anche per pranzi e occasioni speciali. Vediamo insieme il procedimento.

Ingredienti

320 g di pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)

250 g di funghi misti surgelati

100 g di pisellini primavera surgelati (o altri piselli)

100 g di pancetta affumicata a cubetti

70 ml di panna da cucina

450 g di pomodorini in scatola

1 tazzina di vino bianco secco

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

½ cipolla media

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Peperoncino piccante (facoltativo)

1 ciuffetto di prezzemolo fresco

Iniziamo la preparazione della pasta alla boscaiola portando sul fuoco una pentola piena d’acqua e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate mezza cipolla, mettete l’olio in una padella capiente, aggiungete un pezzo di cipolla e lasciate appassire per qualche minuto. Procediamo con la preparazione della pasta alla boscaiola .Quando la cipolla sarà appassita, aggiungete i funghi misti surgelati, i piselli e mescolate bene a fiamma media per una decina di minuti.

Intanto per preparare la pasta alla boscaiola mettete un filo di olio extravergine di oliva in una padella, aggiungete la pancetta affumicata e fate cuocere, poi aggiungete il resto della cipolla tagliata e lasciate cuocere ancora fino a quando la cipolla non sarà dorata. Ancora qualche passaggio e la pasta alla boscaiola sarà pronta. A questo punto sfumate con del vino bianco e lasciate evaporare. Unite il pomodoro ai piselli e ai funghi e lasciate cuocere per una decina di minuti.

Passati dieci minuti spegnete la fiamma sotto i pomodori, i funghi e i piselli e aggiungete la panna. Quando l’acqua della pasta alla boscaiola sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete il sale e poi la pasta. Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate la pasta e aggiungetela in padella insieme al condimento. Mescolate bene. Ecco che la pasta è pronta per essere servita, non rimane che assaggiare questo piatto delizioso e ricco di gusto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta