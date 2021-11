Gli involtini di verza al forno con carne macinata sono un’ottima ricetta per quando volete preparare qualcosa di originale, facile, saporito e veloce.

Gli involtini di verza al forno con carne macinata sono un’ottima ricetta per quando volete preparare qualcosa di originale, facile, saporito e veloce. Una ricetta bilanciata che può essere servita come piatto unico, oppure come assaggio all’interno di un antipasto o di un aperitivo. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

6 fette grandi di verza

150 g di riso

150 g di macinato misto (bovino, suino)

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

200 ml di besciamella

1 carota

1/2 cipolla piccola

1 costa di sedano

Sale fino q.b.

Olio evo

1 tazzina di vino bianco secco

Per preparare gli involtini di verza al forno con carne macinata iniziamo portando sul fuoco una pentola con l’acqua. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, mettete il sale e il riso e lasciate cuocere. Intanto tagliate finemente la cipolla, il sedano, la carota e mettete in una padella dell’olio extravergine di oliva e cipolle, sedano e carota. Lasciate rosolare per un paio di minuti poi aggiungete la carne macinata.

Continuiamo la preparazione degli involtini di verza al forno con carne macinata, dopo dieci minuti alzate la fiamma sotto la padella della carne e sfumate con una tazzina di vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, abbassate la fiamma. Scolate il riso quando è pronto ed unitelo in padella insieme alla carne. Mescolate bene, regolate di sale e poi lasciate da parte.

A questo punto iniziamo ad occuparci della verza, per gli involtini di verza al forno con carne macinata, quindi pulite la verza rimuovendo le foglie esterne e poi lavandole. Sbollentate un po’ alla volta in acqua salata per circa 1 o 2 minuti e poi, una volta sbollentate, stendete le foglie su un piano e aggiungete un cucchiaio di riso e di macinato e avvolgete.

Mano a mano che gli involtini di verza al forno con carne macinata sono pronti metteteli su una teglia, poi aggiungete la besciamella, il parmigiano reggiano grattugiato, un filo di olio extravergine di oliva e infornate per 20-25 minuti nel forno statico preriscaldato a 200°

Dopo venti minuti assaggiate questa ricetta deliziosa di involtini di verza e vedrete che vi leccherete i baffi. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta