Il ciambellone rustico è una ricetta veramente facile e comoda. Potete utilizzarlo per le cene o i pranzi in famiglia, come antipasto, come piatto unico o anche come merenda salata. Veramente una ricetta tuttofare, vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

420 g di farina 00

120 g di olio di semi di girasole (o burro o margarina)

3 uova (4 se sono piccole)

170 ml di latte

15 g lievito istantaneo

15 g di sale fino (attenti se usate il pecorino)

1 confezione da 4 wurstel (suino, pollo)

400 g di melanzane

200 g di formaggio (scamorza, fontina o altro)

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 noce di burro

1 cucchiaio di farina 00

Olio per soffriggere le melanzane ed i wurstel

Per preparare il ciambellone rustico iniziamo tagliando i wurstel a pezzetti piccoli, poi lavate le melanzane, rimuovete le due estremità e infine asciugate e tagliate. Prendete una padella capiente e mettete l’olio di semi di girasole, continuate la preparazione del ciambellone rustico aggiungendo uno spicchio di aglio e fate rosolare per qualche minuto. Quando l’aglio sarà dorato toglietelo e, aggiungete le melanzane. Lasciate cuocere a fiamma alta per circa 3-4 minuti, poi aggiungete i wurstel e mescolate frequentemente.

Tagliate il formaggio, che andremo a mettere nel ciambellone rustico, e tenetelo da parte. Quando wurstel e melanzane saranno cotti, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare. Intanto in una ciotola mettete farina, sale, uova, olio di semi, formaggio a cubetti e formaggio grattugiato e iniziate a mescolare l’impasto del ciambellone rustico. Quando l’impasto sarà omogeneo aggiungete anche i wurstel e le melanzane. Amalgamate bene e poi lasciate riposare qualche istante.

Nel frattempo imburrate lo stampo del ciambellone e poi versate l’impasto del ciambellone rustico nello stampo e infornate per 35 minuti nel forno statico preriscaldato a 180°. A questo punto il ciambellone è pronto, lasciate raffreddare per poterlo staccare dallo stampo e poi servite. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta