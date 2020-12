Condividi su

Lasagne bianche con carciofi e besciamella

Se non avete idea di cosa preparare per questa domenica questa ricetta è perfetta per voi. Le lasagne bianche con carciofi e besciamella sono un primo unico e veramente sfizioso, il sapore delicato e semplice vi lascerà con l’acquolina in bocca. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

15 sfoglie di pasta fresca

1 lt. di besciamella

5 carciofi grandi

720 gr. di scamorza affumicata

150 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio per friggere

Per la besciamella

1 lt. di latte

100 gr. di burro

100 gr. di farina

Noce moscata

Sale

Per preparare le lasagne bianche con carciofi e besciamella iniziamo indossando i guanti da cucina oppure strofinando un limone sulle mani e andiamo a pulire i carciofi: fate ruotare il carciofi sulla mano e iniziate ad eliminare le foglie fino a quando non vi accorgerete che sono più morbide sia alla vista che al tatto. È importante pulire bene i carciofi per la preparazione delle lasagne bianche e dopo aver eliminato le foglie dure, tagliate il gambo e pulitelo con un coltellino, per togliere la parte più fibrosa. Infine tagliate il carciofo a metà e poi le punte, togliete la barbetta dal cuore del carciofo.

Mano a mano che pulite i carciofi per preparare le lasagne bianche, metteteli in un contenitore con dell’acqua fredda e del limone (sia succo che fette di limone), poi mettete l’olio di semi in padella a scaldare e alla fine friggete i carciofi, poi metteteli in un piatto con della carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

A questo punto procedete con la preparazione della besciamella per le lasagne bianche, a meno che non decidiate di utilizzare quella già pronta. Mentre aspettate che la besciamella si raffreddi, tagliate la scamorza a cubetti e poi iniziate la preparazione delle lasagne bianche con carciofi e besciamella.

Iniziate la preparazione delle lasagne bianche mettendo sul fondo della due mestoli di besciamella e stendete in modo omogeneo, poi adagiate le sfoglie e aggiungete besciamella, carciofi e scamorza, spolverate con parmigiano reggiano grattugiato. Continuate così la preparazione delle lasagne per ogni strato fino a quando gli ingredienti non saranno terminati. Poi infornate nel forno a 180° per circa una mezz’ora. Servite le lasagne ancora calde. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta