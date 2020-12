Le melanzane trifolate in padella sono una ricetta facile, veloce e soprattutto molto utile. Potete utilizzarla come contorno o piatto unico

Melanzane trifolate in padella

Le melanzane trifolate in padella sono una ricetta facile, veloce e soprattutto molto utile. Potete utilizzarla come contorno, magari insieme al formaggio o del pollo, oppure utilizzare queste melanzane per una pasta fredda. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

4 melanzane medie

Sale fino q.b.

5-6 cucchiai di olio evo

3 spicchi d’aglio grandi

Per preparare le melanzane trifolate in padella come prima cosa lavate le melanzane ed asciugatele bene. Poi rimuovete le due estremità e tagliate le melanzane a tocchetti, per farlo potete dividere prima a metà per lungo e poi nuovamente a metà di lungo e infine tagliare i pezzetti cercando di dare la stessa dimensione per agevolare la cottura delle melanzane trifolate.

Una volta che le melanzane saranno tagliate mettetele in un contenitore capiente e condite con l’olio extravergine di oliva, mescolate bene e poi schiacciate gli spicchi di aglio in camicia e uniteli alle melanzane. Scaldate una padella antiaderente dove andremo a cuocere le melanzane trifolate.

Quando la padella sarà calda, trasferite le melanzane e cercate di mescolare frequentemente. Fate cuocere a fiamma alta per 5-6 minuti, fino a quando le melanzane non saranno dorate. Se volete evitare di rompere mescolate delicatamente oppure fatele saltare in padella. Quando le melanzane trifolate in padella saranno pronte, spegnete la fiamma, aggiungete il sale e coprite con il coperchio. Lasciate riposare per qualche minuto e poi servite nei piatti a tavola.

Le melanzane trifolate in padella sono pronte per essere servite in tavola oppure per essere inserite in qualche altra ricetta. Potete accompagnare questa ricetta con un formaggio fresco, oppure un petto di pollo o ancora con un uovo in padella. Se invece preferite la pasta, potete unire le melanzane con dei pomodori freschi una ricotta salata ed ecco che il pranzo è servito. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta