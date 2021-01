La pasta e ceci cremosa è un primo piatto veramente gustoso, appetitoso e soprattutto leggero. Comodo per ogni stagione, vediamo la ricetta

Pasta e ceci cremosa

La pasta e ceci cremosa è un primo piatto veramente gustoso, appetitoso e soprattutto leggero. Comodo per ogni stagione, basta far raffreddare un po’ la pasta, e soprattutto per ogni situazione sia quando rientrate a casa tardi sia quando volete presentare qualcosa di diverso a tavola. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

300 grammi di pasta

450 g di ceci precotti (o 250 g di ceci secchi)

2 spicchi d’aglio

2-3 rametti di rosmarino

1 peperoncino piccante

4-5 cucchiai di olio evo

Timo essiccato q.b.

Sale fino q.b.

2 lt d’acqua

Iniziamo la preparazione della pasta e ceci cremosa mettendo i ceci secchi in ammollo almeno 6-8 ore prima. Se invece non utilizzate i ceci secchi potete saltare questo passaggio. A questo punto iniziate la preparazione del soffritto per la pasta e ceci: sbucciate l’aglio, tagliate il peperoncino e poi spezzettate qualche ramo di rosmarino.

Prendete un tegame capiente – dove cuocerà anche la pasta e ceci – e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e il preparato del soffritto. Fate rosolare qualche minuto e poi quando l’aglio sarà dorato, rimuovetelo e aggiungete i ceci.

Lasciate rosolare i ceci per qualche minuto, poi aggiungete l’acqua calda e fate cuocere il tutto per un’oretta. Passata un’ora schiacciate i ceci, facendo attenzione a non rovinare il tegame e poi aggiungete la pasta direttamente con i ceci e lasciate cuocere per il tempo indicato sulla confezione.

Quando mancheranno due minuti al tempo di cottura della pasta, spegnete e lasciate riposare qualche istante, poi servite in tavola la pasta e ceci cremosa. Potete utilizzare questo piatto anche all’interno di aperitivi o cene a buffet e non solo come portata unica. Se avete voglia di pasta e ceci durante l’estate, provate a mangiarla dopo qualche minuto rispetto alla preparazione. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta