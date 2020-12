Come preparare una pasta e fagioli deliziosa? È molto facile: seguite questa ricetta e vedrete che non rimarrete delusi dal risultato

Pasta e fagioli, ricetta classica

La pasta e fagioli è sempre una ricetta comoda, veloce e molto utile. Questa ricetta potete prepararla per un pranzo o una cena in famiglia o anche all’interno di un buffet per un aperitivo. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

300 g di pasta

200 g di fagioli secchi

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino piccolo

1 grattata di pepe nero

3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro

Maggiorana essiccata q.b.

Timo essiccato q.b.

Sale fino q.b.

4-5 cucchiai di olio evo

2 lt. d’acqua

Iniziamo la preparazione della pasta e fagioli mettendo i fagioli in acqua, se utilizzate quelli secchi, almeno 10 ore prima. Se invece utilizzate i fagioli in scatola potete saltare questo passaggio. Quindi pulite uno spicchio di aglio, tagliate il peperoncino e il sedano e mettete in un tegame capiente – dove andrete a cuocere la pasta e fagioli – un filo di olio extravergine di oliva.

Aggiungete il preparato per il soffritto della pasta e fagioli e fate rosolare 5-6 minuti, poi quando l’aglio sarà dorato aggiungete i fagioli e mescolate frequentemente per farli insaporire a fiamma dolce. Passati cinque minuti aggiungete un po’ di salsa di pomodoro e mescolate. Regolate di sale e aggiungete dell’acqua calda e fate cuocere per circa 70 minuti. Ancora qualche passaggio e la pasta sarà pronta per essere servita.

A questo punto scegliere se aggiungete la pasta direttamente nel tegame con i fagioli e lasciate cuocere, oppure se mangiare i fagioli senza la pasta o se cuocere la pasta in un altra pentola. Poi quando la pasta sarà cotta, spegnete la fiamma e lasciate riposare qualche minuto. Servite nei piatti. Potete utilizzare questa ricetta come piatto unico, oppure come assaggio all’interno di un buffet. Se lo gradite al posto della pasta potete utilizzare dei deliziosi crostini di pane oppure delle friselle. Se lo gradite potete anche proporre una antipasto a base di bruschette con fagioli. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta