La focaccia sottile non ha stagione, è buona sia in pieno inverno che in estate per un pranzo fresco al mare. Basta un formaggio fresco, un pomodoro e il pranzo è servito. Vediamo insieme la ricetta

La focaccia sottile non ha stagione, è buona sia in pieno inverno che in estate per un pranzo fresco al mare. Basta un formaggio fresco, un pomodoro e il pranzo è servito. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

500 g di farina 0 o 00

6 grammi di lievito di birra fresco

500 ml di acqua a 22-24°C

15 g di sale fino

Olio (per spennellare la teglia e per fare l’emulsione)

Rosmarino (Facoltativo)

Per preparare la focaccia sottile iniziate mettendo in un contenitore o nella ciotola dell’impastatrice metà dell’acqua per sciogliere il lievito, poi aggiungete la farina e iniziate ad impastare. Se utilizzate l’impastatrice lasciate impastare lentamente, aggiungete il sale e continuate ad impastare ad una velocità sempre lenta. Aggiungete tutta l’acqua all’impasto della focaccia e aumentate la velocità dell’impastatrice. Se impastate a mano, mantenete una velocità costante.

Una volta che avete aggiunto tutta l’acqua, lasciate impastare ancora per una decina di minuti (oppure se impastate a mano continuate a impastare). L’impasto della focaccia sottile rimarrà molto liquido quindi conviene lasciarlo lievitare nella stessa ciotola dove lo avete impastato. Quindi coprite con la pellicola e lasciate lievitare per circa una decina di ore.

Passate dieci ore, foderate la leccarda con la carta forno e spennellate con un po’ di olio extravergine di oliva, versate l’impasto della focaccia sottile e cercate di livellare per renderlo omogeneo. Preriscaldate il forno a 200° in modalità statica e poi infornate per una ventina di minuti sempre a 200°.

Dopo circa 20 minuti, se la focaccia sottile è dorata, toglietela dal forno e poi spennellate nella parte superiore un misto di acqua ed olio, aggiungete il rosmarino e l’origano, se lo gradite, e poi un po’ di sale. Mettete nuovamente in forno la focaccia per 5 minuti sotto il grill. Poi spegnete il forno, lasciate intiepidire e infine servite la focaccia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.