Calzone alla napoletana

Il calzone alla napoletana è una ricetta veramente appetitosa. Potete utilizzarla per cene in famiglia oppure per eventi e aperitivi con amici. Sicuramente lascerete tutti a bocca aperta. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

1 kg di farina 0

30 g di sale fino

10 g di lievito di birra fresco (quello del cubetto)

650 ml di acqua a temperatura ambiente

100 ml di salsa di pomodoro

700 g di provola

120 g di salame napoletano

120 g di prosciutto cotto

Pepe nero macinato (facoltativo)

Per preparare il calzone alla napoletana mettete in una ciotola capiente o in quella dell’impastatrice l’acqua in cui andrete a sciogliere il lievito, poi aggiungete la farina. Mescolate con la forchetta, aggiungete il sale e iniziate ad impastare il calzone. Se lavorate l’impasto a mano dovrete impastare circa per una ventina di minuti, altrimenti con l’impastatrice ne basteranno circa 10. Dopo aver impastato, trasferite l’impasto del calzone su una spianatoia e continuate a lavorarlo per qualche altro minuto.

Ungete un contenitore con dell’olio extravergine di oliva e trasferite l’impasto del calzone, lasciate lievitare per circa 7 ore. Passate sette ore dividete l’impasto e trasferitelo sulla spianatoia.

Ungete quattro teglie e su ciascuna mettete una pallina di impasto del calzone, e continuate a fare lievitare per altre 3 ore. Intanto preparate la mozzarella tagliandola a pezzetti, in modo tale che inizi a perdere l’eccesso di latte e di acqua, preparate anche la salsa e tagliate l’affettato a pezzetti.

A questo punto stendete ogni panetto di calzone sulla teglia come se voleste fare la pizza, farcite metà impasto con la mozzarella e l’affettato e lasciate i bordi liberi per chiudere bene il calzone ed evitare fuoriuscite durante la cottura. Utilizzate una forchetta per chiudere bene i bordi esterni e per bucherellare la parte superiore del calzone, in modo tale da permettere la fuoriuscita di aria durante la cottura.

Infornate e lasciate cuocere per una ventina di minuti e poi 7-8 minuti sotto il grill. Quando avrete sfornato i calzoni copriteli qualche minuto con un canovaccio umido e poi dopo 10 minuti serviteli. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta