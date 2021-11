Condividi su

Pasta e fagioli classica

La pasta e fagioli classica non ha stagioni, è buona tutto l’anno. Se vi piace anche d’estate potete farla seguendo questa comoda ricetta e magari servirla in tavola tiepida. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

300 g di pasta

200 g di fagioli secchi

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino piccolo

1 grattata di pepe nero

3-4 cucchiaini di salsa di pomodoro

Maggiorana essiccata q.b.

Timo essiccato q.b.

Sale fino q.b.

4-5 cucchiai di olio evo

2 lt. d’acqua

Per preparare la pasta e fagioli classica iniziate mettendo i fagioli in ammollo se utilizzate quelli secchi almeno 10 ore, è consigliabile ricordarsi di metterli in acqua la sera prima. Se utilizzate i fagioli in scatola potete saltare questo procedimento. Quando saranno passate 10 ore, scolate i fagioli e lasciateli sgocciolare bene, pulite uno spicchio di aglio e tagliate il peperoncino e il sedano. Continuate la preparazione della pasta e fagioli classica.

In un tegame abbastanza capiente aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, il sedano, l’aglio e il peperoncino e lasciate rosolare per qualche minuto. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete i fagioli e mescolate frequentemente per farli insaporire. Quindi passati circa 5 minuti, continuate la preparazione della pasta e fagioli classica e aggiungete un cucchiaio di salsa di pomodoro, regolate di sale, aggiungete dell’acqua calda e lasciate cuocere per circa 70 minuti.

A questo punto quando i fagioli saranno abbastanza cotti, aggiungete la pasta e lasciate cuocere insieme ai fagioli. Quando la pasta sarà al dente, spegnete, mescolate e lasciate insaporire. Poi servite la pasta nei piatti. Potete provare questa ricetta anche con il caldo estivo e se lo gradite potete anche scegliere di non cuocere la pasta insieme ai fagioli, ma di mangiarli insieme a dei crostini di pane o delle frise per rendere il pranzo più estivo. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta